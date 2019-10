Vaticano | operazioni finanziarie sospette fra Roma e Londra | sospesi cinque dirigenti

Operazioni milionarie e investimenti sospetti - sospesi 5 dirigenti del Vaticano. Tra loro monsignor Carlino : Gli investigatori, tra le altre cose, starebbero analizzando alcuni flussi finanziari dei conti su cui transita appunto l'Obolo di San Pietro, l'insieme delle offerte di denaro fatte dai fedeli e inviate al Papa per essere redistribuite a sostegno della missione della Chiesa e per il sostentamento dell'apparato vaticano stesso

Operazioni milionarie e investimenti sospetti - sospesi 5 dirigenti del Vaticano. Tra loro monsignor Carlino : Gli investigatori, tra le altre cose, starebbero analizzando alcuni flussi finanziari dei conti su cui transita appunto l'Obolo di San Pietro, l'insieme delle offerte di denaro fatte dai fedeli e inviate al Papa per essere redistribuite a sostegno della missione della Chiesa e per il sostentamento dell'apparato vaticano stesso

Scandalo milionario in Vaticano - sospesi cinque dipendenti per operazioni finanziarie sospette : Ben cinque dipendenti del Santa Sede sono stasi sospesi nelle scorse ore dai loro incarichi con divieto di ingresso in Vaticano a seguito di una Inchiesta interna su operazioni finanziarie sospette, coordinata dal promotore di giustizia del tribunale della Santa Sede. Gli accertamenti si sarebbero concentrati su decine di transazioni milionarie, tra operazioni finanziarie e immobiliari, svolte illecitamente.Continua a leggere

