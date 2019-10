Valentina Pizzale arrestata per stalking per aver perseguitato il capo della Farnesina

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L'autrice Rai,, è statapernei confronti deldi gabinetto, Ettore Francesco Sequi. Il provvedimento è scattato due giorni fa, il 2 ottobre, e adesso la donna si trova agli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per rispondere delle accuse a suo carico. Denunciata pernei confronti dell'ex ambasciatore italiano in Cina, Ettore SequiPizzali aveva avuto una breve relazione con Sequi nel 2017. Da quando è terminato il loro legame, la donna ha iniziato a tormentarlo, tanto che l'uomo ha dovuto ricorrere all'Autorità Giudiziaria. La 41enne, sceneggiatrice, non ha mai accettato la fine del loro rapporto e ha continuato a cercarlo. Ildi gabinettoha provato ad essere comprensivo, in un primo momento, ma non ha ottenuto nessun risultato.continuava a ...

