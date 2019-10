Usa, Trump parlò di Biden anche a Xi

"Come presidente degli Stati Uniti d'America,ho assoluto diritto, e forse il dovere, di indagare o far indagare la corruzione e questo include chiedere o il suggerire ad altri Paesi di aiutarci". Così il presidente americanosu Twitter,dopo che è emerso come abbia chiesto non solo all'Ucraina di aprire un dossier sul democratico Joe,in corsa per la Casa Bianca, maalla Cina,cui ha parlatodella Warren., secondo quanto riporta la Cnn,si sarebbe impegnato con Xi a restare in silenzio sulle proteste a Hong Kong.(Di venerdì 4 ottobre 2019)