Usa 2020 | Trump e le elezioni presidenziali nel mirino degli hacker dell' Iran

Usa - elezioni 2020 : Trump nel mirino degli hacker iraniani : Le elezioni americane del 2020 sono nel mirino dell'Iran. Il sospetto c'era da tempo, ma ora ci sono le prove: a fornirle è Microsoft

Hacker Iran attaccano Usa 2020 - nel mirino Trump : Le elezioni americane del 2020 sono nel mirino dell'Iran. Il sospetto c'era da tempo, ma ora ci sono le prove: a fornirle è Microsoft

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : i roster delle 14 squadre partecipanti. RagUsa e Venezia alla caccia di Schio : Sta per iniziare, con l’opening day di Chianciano Terme che riunirà le 14 squadre tra sabato e domenica, il campionato di Serie A1 femminile 2019-2020. Andiamo a scoprire chi cercherà di togliere il titolo al Famila Schio e le migliori giocatrici in scena per questa stagione. FAMILA WUBER Schio Per le detentrici del tricolore pochi reali cambiamenti. In entrata ci sono Jasmine Keys da San Martino di Lupari, Sabrina Cinili e Jillian Harmon ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : le favorite. Tutte contro il Famila Schio. RagUsa e Venezia le principali rivali : Tutto ormai pronto per il via della Serie A di Basket femminile. Ripartirà, dunque, la caccia al Famila Schio, che ha trionfato nelle ultime due stagioni e per sei volte negli ultimi sette anni. Una vera e propria supremazia quella della società veneta, che si presenta ai nastri di partenza ancora da super favorita per la conquista dello Scudetto. Una squadra veramente fortissima, che ha saputo cambiare nel corso degli anni, riuscendo sempre a ...

Migranti : sindaco LampedUsa - 'nel 2020 qui anche ragazzi scuole africane' : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "L'anno prossimo, a Lampedusa, non dovremo essere solo europei e italiani: abbiamo bisogno che vengano anche le scuole dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo. Solo contaminando la cultura, scambiandoci le idee, possiamo costruire un mondo di pace". E' la proposta lancia

Migranti : sindaco LampedUsa - ‘nel 2020 qui anche ragazzi scuole africane’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “L’anno prossimo, a Lampedusa, non dovremo essere solo europei e italiani: abbiamo bisogno che vengano anche le scuole dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo. Solo contaminando la cultura, scambiandoci le idee, possiamo costruire un mondo di pace”. E’ la proposta lanciata dal sindaco di Lampedusa Totò Martello al termine del suo intervento alla Porta d’Europa punto di arrivo ...

L'impeachment fa volare Trump Raccolta fondi record per Usa 2020 : Trump all'assalto dei Dem sul caso impeachment: "E' un colpo di Stato". E propone di sparare alle gambe ai migranti. Ma la sua Raccolta fondi in vista delle elezioni 2020 vola Segui su affaritaliani.it

Pallanuoto - qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Solaris-Ortigia 10-12. Valentino Gallo trascina i siracUsani con una cinquina : Serve una cinquina di Valentino Gallo all’Ortigia per vincere la prima gara del secondo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: i siciliani si impongono a Sibenik, in Croazia, per 10-12 contro i padroni di casa del Solaris e domani sfideranno gli iberici del Mediterrani in quella che probabilmente sarà la sfida decisiva per il passaggio ai quarti. Botta e risposta nei primi due quarti tra le due formazioni ed a metà gara ...

Legge Bilancio 2020 : spunta l'ipotesi aumento Iva per chi Usa i contanti : Il governo, in vista della Legge di Bilancio che il prossimo mese, come prassi, dovrebbe essere presentata alle Camere, starebbe pensando di aumentare l'Iva. La sorpresa è che non si tratta delle tanto discusse clausole di salvaguardia, quelle clausole assicurative che quasi ogni anno minano le manovre finanziarie dei governi e che vanno detonate. L'aumento dell'Iva che il governo Conte bis starebbe pensando di varare, sarebbe una misura ...

F1 - GP Olanda 2020 : l’appuntamento a Zandvoort a rischio. La caUsa ambientalista potrebbe far saltare il weekend : Una clamorosa vicenda riguarda il GP d’Olanda di F1 che dovrebbe tenersi il 3 maggio 2020. Stando a quanto si apprende dalle cronache, i lavori di rifacimento del circuito di Zandvoort potrebbero ritardare per via delle ricadute sull’ambiente circostante. Nonostante a più riprese le autorità abbiano manifestato la ferma volontà di organizzare l’evento, il gruppo di ambientalisti ha minacciato di boicottare il tutto per ...

F1 - GP Olanda 2020 : l’appuntamento a Zandvoort a rischio. La caUsa ambientalista potrebbe far saltare il weekend : Una clamorosa vicenda riguarda il GP d’Olanda di F1 che dovrebbe tenersi il 3 maggio 2020. Stando a quanto si apprende dalle cronache, i lavori di rifacimento del circuito di Zandvoort potrebbero ritardare per via delle ricadute sull’ambiente circostante. Nonostante a più riprese le autorità abbiano manifestato la ferma volontà di organizzare l’evento, il gruppo di ambientalisti ha minacciato di boicottare il tutto per ...

Usa - la scommessa pericolosa dei Dem : l’impeachment rischia di trasformare le elezioni 2020 in un referendum su Trump : E’ una scommessa rischiosa quella che i democratici si sono assunti con la procedura di impeachment per Donald Trump. Anzitutto perché non si sa esattamente cosa Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si siano detti durante la telefonata del 25 luglio. La Casa Bianca ha annunciato che entro fine settimana inoltrerà al Congresso la denuncia del whistleblower, il membro dei servizi che ha rivelato che in quella conversazione Trump ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : conclUsa la trasferta in Argentina per la squadra maschile di gigante : Si è conclusa la trasferta di Ushuaia, in Argentina, per la squadra maschile italiana di gigante che prenderà parte alla Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020. Dopo quasi un mese di allenamenti, infatti, Andrea Ballerin, Giovanni Borsotti, Federico Liberatore, Tommaso Sala, Hannes Zingerle ed Alex Vinatzer, sono ripartiti proprio oggi dalla Terra del Fuoco per unirsi a velocisti e slalomisti, che avevano già fatto il loro ritorno a casa una ...

Usa 2020 ad alta tensione - Trump nel mirino delle rivelazioni di “gola profonda” : La vicenda è per ora parecchio misteriosa, ma agita comunque la scena politica Usa: una "gola profonda" ha presentato un esposto che riguarda il presidente Donald Trump e una sua "promessa" a un leader straniero, probabilmente il neo-capo di Stato Ucraino Volodymyr Zelenski. "Un reclamo potenzialmente esplosivo", evidenzia oggi l'apertura del sito del New York Times, cercando un bandolo in una matassa ancora molto intricata, che però condurrebbe ...