Uomini e Donne oggi | un ritorno inaspettato | Sara dubbiosa

Riccardo Guarnieri snobbato da Veronica Ursida a Uomini e Donne? : Uomini e Donne, Trono Over: Veronica fa una confessione su Riccardo Guarnieri Veronica Ursida è entrata nel Trono Over di Uomini e Donne come uno tsunami. Bellissima ed elegante, la wedding planner in poche puntate è riuscita a incantare diversi cavalieri del parterre, ottenendo numeri e richieste di appuntamento. La bionda protagonista di Uomini e Donne ha fatto però una confessione inaspettata su Riccardo Guarnieri con il quale in queste ...

Uomini e Donne - ex del Trono Classico : “La gravidanza è stata dura” : Uomini e Donne, ex corteggiatrice: “Dopo l’incidente la gravidanza è stata dura” Al settimanale Uomini e Donne Magazine Diletta Pagliano, una delle corteggiatrici più belle mai apparse nel programma, ha raccontato il suo momento buio accompagnato, però, da una luce sempre radiosa: quello dell’amore per il suo compagno e per il figlio (Thomas) che arriverà a breve. “Non vedo l’ora che nasca” ha ...

Uomini e donne - Coccia replica alle accuse della Cipollari : 'Non ho insultato nessuno' : La puntata di Uomini e donne trasmessa il 3 ottobre resterà negli annali del programma per il duro scontro avvenuto tra Tina Cipollari e Damiano Coccia 'Er Faina'. L'opinionista ha tirato in ballo un video pubblicato alcuni anni fa dall'influencer che l'aveva criticata pesantemente, soprattutto a causa del suo peso. Ne è nata una vera e propria rissa che ha reso necessario l'intervento di Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi per stemperare gli ...

Robert De Niro denunciato dalla sua ex assistente : “Mi chiamava pu****a - non accetta che Uomini e donne vanno trattati allo stesso modo” : La chiamava “puttana”, faceva continue allusioni sessuali, le telefonava mentre stava urinando, la riceveva in pigiama e le chiedeva di grattarli la schiena. Così, esasperata, Graham Chase Robinson ha denunciato al tribunale federale di Manhattan l’attore americano premio Oscar Robert De Niro accusandolo di “discriminazione di genere” e chiedendogli un risarcimento di 12 milioni di dollari. La donna ha lavorato per ...

Giulia Quattrociocche tronista : “Fare Uomini e Donne è difficile” : Uomini e Donne: Giulia Quattrociocche commenta la sua esperienza sul trono Giulia Quattrociocche ha da poco iniziato il suo percorso al trono classico di Uomini e Donne, ma ha già le idee chiare. Intervistata dal magazine del programma, Giulia ha rivelato che il percorso all’interno del programma è sicuramente più difficile di quanto potesse immaginare. Da casa, infatti, si ha una diversa percezione del ruolo ricoperto sul piccolo ...

Anticipazioni Uomini e donne del 4 ottobre : Martinez ritorna ma la Tozzi non lo riprende : Archiviata la puntata dedicata prevalentemente alle coppie di Temptation Island Vip 2, il Trono Classico di Uomini e donne tornerà oggi 4 ottobre su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Il portale Witty Tv ha diffuso un breve video di Anticipazioni su quanto accadrà nello spazio dedicato ai tronisti Sara Tozzi, Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Si partirà dall'indecisione di Veronica che, nonostante il duro confronto con ...

“Momenti difficili”. Uomini e Donne - la confessione di Giulia Quattrociocche spiazza tutti : Un’edizione senza pace questa di Uomini e Donne. Non bastava il caos estivo scatenato intorno alla Mennoia che Maria ha il suo bel da fare a tenere sotto controllo una situazione che a tratti sembra sfuggire di mano. A tenere banco è Giulia Quattrociocche, la tronista i svela in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, rivelando cosa pensa realmente dei corteggiatori che sta conoscendo. La tronista ammette di provare qualche dubbio su qualcuno ...

Lite violenta a Uomini e Donne : Tina Cipollari contro Er Faina : Dopo gli insulti ricevuti negli anni passati, Tina Cipollari ha incontrato Damiano Coccia (detto Er Faina) a Uonini e Donne e tra i due non sono mancati violenti scontri verbali, culminati nell'uscita dallo studio dell'opinionista tra le proteste del web. È stata una puntata molto accesa quella che è andata in onda oggi a Uomini e Donne. La giornata odierna sarebbe stata quella dedicata al trono classico ma è stata quasi interamente spesa per ...

Sossio Aruta di Uomini e Donne : perché ha litigato con Er Faina : Uomini e Donne, Sossio Aruta senza freni: “Mi sono vendicato di Er Faina” Sossio Aruta è stato recentemente intervistato da Superguida Tv e, tra una confessione e l’altra, ha rivelato il motivo per cui lui ed Er Faina hanno litigato dopo la partecipazione di quest’ultimo a Temptation Island Vip. L’ex protagonista di Uomini e Donne non ha dimenticato le numerose critiche mosse da Er Faina lo scorso anno, quando ha preso lui ...

Uomini e donne - Javier Martinez ci prova con l'ex tronista Sara Tozzi fuori dal programma : Javier Martinez rivela ai follower alcuni particolari, dopo l'addio di Sara Tozzi al trono classico di Uomini e donne. Sta facendo parlare molto di sé Javier Martinez negli ultimi giorni, dopo che la conduttrice Maria De Filippi ha riportato nello studio di Uomini e donne una segnalazione giunta da una donna. Secondo quest'ultima, l'argentino avrebbe nascosto alla redazione di essere fidanzato prima e durante la sua partecipazione al dating show ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 4 Ottobre 2019 : Javier ci Riprova! : Nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne assistiamo al ritorno di Javier Martinez, che dopo essere stato allontanato dalla tronista Sara Tozzi torna in studio per chiedere una seconda opportunità. La tronista ci pensa ma poi decide di elimininarlo definitivamente. Si passa poi al trono di Giulio Raselli che tratta male Veronica, definendola in malo modo. Ecco tutto quello che succede Oggi al trono classico di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e ...

Uomini e Donne - follia di Tina Cipollari : si alza per pestare Er Faina - deve intervenire Maria De Filippi : Rissa in diretta a Uomini e Donne di Maria De Filippi tra Tina Cipollari e Damiano Er Faina, che è tra i concorrenti di Temptation Island Vip. Er Faina è stato accusato dalla famosa opinionista del programma di avere insultato sui social suo figlio che era intervenuto per difendere proprio la mamma.

Uomini e Donne news - Giulia si svela : “Ci sono stati momenti di down” : Uomini e Donne news, Giulia Quattrociocche si svela sul suo percorso e sull’interesse che prova verso Alessandro e Daniele Giulia Quattrociocche si svela in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, rivelando cosa pensa realmente dei corteggiatori che sta conoscendo. La tronista ammette di provare qualche dubbio su qualcuno e di avere invece delle sicurezze da […] L'articolo Uomini e Donne news, Giulia si svela: “Ci sono ...

Uomini e Donne - Sara Tozzi abbandona il trono : Javier Martinez - reazione disperata : Nell'ultima puntata del trono Classico di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, la tronista Sara Tozzi aveva eliminato il suo corteggiatore Javier Martinez, dopo aver ascoltato alcune segnalazioni sul su conto. Maria De Filippi aveva infatti riferito alla giovane di aver ricevuto gli screenshot di al