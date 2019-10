Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) A tete à tete, gomito a gomito con, il mio, voglio fare colpo su di lui. Già, ma come? E’ da mission impossible. Alla fine sfodero l’unica arma a disposizione: la sincerità. E tutto d’un fiato: “Vorrei formularti qualcosa di intelligente. Ma non mi viene niente. Quando sono emozionata il mio cervello va in tilt. E allora ti dico solo: I Love you…”. E chissà perché mi esce in inglese.mi guarda, sto per sciogliermi e mi sorride. Ridiamo insieme. Poi sfoglio il mio repertorio di banalità: “Hai mai pensato di passare alla regia?” Risponde da copione: “Mi piace troppo recitare… No, mio figlio non vuole fare l’attore… Sì, vivo a Caserta…”. Siamo seduti sulla terrazza dell’Istituto Francese Grenoble, spalancata sul golfo di Napoli, per la proiezione del suo ultimo film “5 è il numero perfetto”. Una bollicina nel bicchiere e il chiacchiericcio continua. Lo ...

fattoquotidiano : Un’insolita dichiarazione d’amore a Tony Servillo, il mio idolo. Doppio esordio per la power women del cinema itali… - Cascavel47 : Un’insolita dichiarazione d’amore a Tony Servillo, il mio idolo. Doppio esordio per la power women del cinema itali… - TutteLeNotizie : Un’insolita dichiarazione d’amore a Tony Servillo, il mio idolo. Doppio esordio per la… -