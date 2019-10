UniCredit | accordo con Cna per innovazione digitale e crescita Pmi

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Milano, 4 ott. (AdnKronos) – E’ stato siglato oggi da Andrea Casini, Co-Ceo Commercial Banking Italy di, e da Sergio Silvestrini, Segretario Generale della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (Cna), unquadro per supportare l’e ladimensionale delle Pmi. Digitalizzazione, internazionalizzazione ed e-commerce, accesso al mercato dei capitali e inclusione finanziaria costituiranno i quattro filoni fondamentali su cui punterà la collaborazione.e Cna lavoreranno insieme per fornire supporto finanziario agli investimenti inproduttiva e organizzativa, digitalizzazione e, in generale, attività messe in campo dai ‘Digital Innovation Hub” di Cna, la rete parte del Network Nazionale promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico nata con ...

