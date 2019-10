Unicredit | 1 miliardo per le imprese che investono nelle Zone economiche speciali

Fonte : direttasicilia

(Di venerdì 4 ottobre 2019)stanzia 1di euro a favore delleche vogliono investiredella Sicilia. Un cammino, quello delle ZES, iniziato nel marzo 2018 quando il governo regionale ha istituito una cabina di regia con il compito di predisporre il piano di sviluppo e di individuare delle aree candidate alla inclusioneZes. A maggio 2019 c’è stato l’ok del governo regionale alle linee guida per l’identificazione e la delimitazione della superficie disponibile che vede il 35% destinato alla Zes della Sicilia occidentale e il 65% alla Sicilia orientale. Gli investimentiZes si avvalgono di un agevolato regime fiscale dovuto al credito d’imposta e di semplificazioni amministrative e doganali. La Zona economica speciale della Sicilia Occidentale vede incluse: le aree industriali di Aragona-Favara, Caltanissetta, Carini, Palermo-Brancaccio, Termini ...

