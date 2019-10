Una Vita | spoiler del 5 ottobre | la Alvarado alla ricerca delle sue origini

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Una nuova puntata della soap Unaattende i telespettatori nel pomeriggio di sabato 5su Canale 5, nel consueto orario14:10, dove scopriremo tutte le novità riguardanti gli abitanti di Acacias. Mentre Samuel sarà alle prese con la sua disastrosa situazione economica, Ursula sarà aiutata da padre Telmo, il quale la ospiterà in casa sua e le offrirà un posto come domestica. Lucia invece, graziecugina Celia, continuerà nellasue veree le due donne scopriranno qualcosa di importante attraversovecchie fotografie. Trini invece, non saprà ancora come dire a Ramon di essere incinta. Anticipazioni del 5: Lucia vuole scoprire la verità sui suoi genitori Sabato 5andrà in onda un nuovo ed emozionante episodio di Unae dove, stando alle anticipazioni, vedremo che Celia darà una mano a Lucia per scoprire la verità sulle sue ...

GoalItalia : Una vita in bianconero ???? 15 trofei in carriera ?? 55 presenze e 5 goal con la Nazionale ???? Claudio Marchisio ann… - matteosalvinimi : AUGURI e lunga vita a tutte le nonne e i nonni del mondo, un pensiero e una preghiera per quelli che dal Paradiso a… - GoalItalia : Il Principino posa la corona?? L'addio al calcio di @ClaMarchisio8 raccontato da @romeoagresti -