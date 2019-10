Una Vita anticipazioni | FLORA bacia CARMEN | scandalo ad Acacias!

Fonte : tvsoap

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Nelle future puntate italiane di Unaci sarà spazio anche per una divertente storyline che avrà come protagoniste la pasticcieraBarbosa (Alejandra Lorenzo) e la domesticaSanjurjo (Maria Blanca). Tutto ciò avrà a che vedere con la malattia improvvisa che colpirà il portinaio Servante Gallo (David V. Muro)… Una, news: Servante racconta una storia a Leonor Grazie allesi scopre che Servante si convincerà di essere prossimo alla morte per via di una brutta polmonite che contrarrà; dispiaciuto all’idea di non poter mai più rivedere la sua adorata Paciencia (Aurora Sanchez), il Gallo si lascerà andare ai ricordi e racconterà a Leonor Hidalgo (Alba Brunet) che, in passato, è riuscito ad aiutare le giovani Heliodora e Martina a coronare il loro “peccaminoso” sogno d’amore. Colpita dalla love story di natura saffica, la ...

