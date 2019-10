Un trafficante di esseri umani accolto dal governo Gentiloni

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Mauro Indelicato Su Avvenire vengono svelati i retroscena di un incontro avvenuto l'11 maggio 2017 all'interno del Cara di Mineo: protagonista, tra i libici, ilsoprannominato "Bija", tra i più violenti che opera nel paese nordafricano. Il criminale viene ospitato in Italia come rappresentante della Guardia Costiera della Libia Nel maggio del 2017 la situazione sul fronte degli sbarchi è a dir poco drammatica: in quel mese approdano 22.993 migranti lungo le nostre coste, più del totale raggiunto nell’intero anno del 2018. A Palazzo Chigi da qualche mese c'è Paolo, al Viminale invece il ministro Marco Minniti. La pressione migratoria è sempre più forte, a giugno il numero degli sbarchi risulterà ancora maggiore. In quel contesto, ilprepara alcune contromosse, che vanno dal primo codice per le ong, fino alle trattative con l’esecutivo del premier ...

LoopandLo : RT @ElenaZiletti: Le prove degli accordi segreti del 2017 dell’Italia con il famigerato trafficante di esseri umani ricercato dall'ONU. Men… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Secondo la ricostruzione di Avvenire, Abd Al Rahman Al Milad, responsabile della Guardia Costiera di un distretto libico, e… - TgrSicilia : Secondo la ricostruzione di Avvenire, Abd Al Rahman Al Milad, responsabile della Guardia Costiera di un distretto l… -