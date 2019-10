Un nuovo logo e un nuovo sito per i vent’anni di Radio 24

Volkswagen ID.3 - la rivoluzione popolare a batteria. E spazio al nuovo logo Vw : Salone di Francoforte 2015: scoppia lo scandalo emissioni diesel che mette in corsa il settore auto verso la mobilità elettrica. Salone di Francoforte 2019: debutta in anteprima mondiale la nuova ID.3, primo modello 100% elettrico di serie della marca tedesca, importante per il colosso di Wolfsburg almeno quanto lo sono state la Beetle, a suo tempo, o la Golf, oggigiorno. E l’operazione di lancio coincide pure con un cambio di logo, che sposa la ...

Volkswagen - Ecco il nuovo logo : La Volkswagen lo aveva anticipato: alla vigilia del Salone di Francoforte è stato presentato il nuovo logo, che rappresenta una rivisitazione stilistica di quello attuale. Non è un caso che la Casa tedesca abbia scelto questa occasione per rinnovare la propria immagine: l'annuncio coincide infatti con il lancio della ID.3 elettrica, capostipite di una gamma e di una strategia che porteranno la Casa tedesca a cambiare letteralmente pelle nel ...

M5s - in Europa nuovo dialogo con i Verdi : “Pronti per un confronto serio”. Lamberts : “Cinque Stelle devono fare il primo passo” : Il nuovo governo giallorosso ha cambiato l’immagine dell’Italia agli occhi dell’Unione europea, dopo gli scontri ripetuti con l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ma anche quella dello stesso Movimento 5 Stelle. Passato dal cercare un accordo con diverse famiglie europee, senza successo, e poi dalla formazione di un nuovo gruppo, mai nato a causa degli scarsi risultati ottenuti dai partner europei alle ...

Serena Bortone a Blogo : "Una nuova stagione di Agorà con un nuovo governo - in attesa della prima serata" : Da lunedì torna Agorà, la cui edizione estiva è stata condotta da Monica Giandotti. Alla guida del talk mattutino di Rai3, in onda dalle 8 alle 10, confermata Serena Bortone. Blogo l'ha intervistata a poche ore dal nuovo debutto:Quanto hai invidiato Monica Giandotti che ha potuto raccontare giorno dopo giorno la crisi di governo?prosegui la letturaSerena Bortone a Blogo: "Una nuova stagione di Agorà con un nuovo governo, in attesa della prima ...

Governo : Cgil Sicilia - ‘Regione cerchi dialogo con nuovo esecutivo’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Ora si inaugurino corretti rapporti istituzionali Stato-Regione con l’obiettivo innanzitutto di fare fronte, attraverso l’accordo con lo Stato, alla crisi finanziaria”. Così il segretario generale della Cgil Sicilia Alfio Mannino nel giorno del giuramento del nuovo Governo giallorosso. “Al Governo regionale – aggiunge – spetta ora di cercare il dialogo col ...

"Dalla padella alla brace" : Forza Italia contro il nuovo governo - ma il piano è logorare Salvini : Berlusconi sarebbe convinto che ora Fi deve marcare le differenze dalla Lega e approfittare del calo di consensi di Salvini...

Android 10 porta il nuovo logo di Android sui Google Pixel 3 e OnePlus 7 : Il nuovo logo di Android, presentato qualche settimana fa da Google, inizia a farsi largo fra gli smartphone a partire dagli ultimi modelli di Google e OnePlus, i primi a riceverlo. L'articolo Android 10 porta il nuovo logo di Android sui Google Pixel 3 e OnePlus 7 proviene da TuttoAndroid.

Android 10 : uscita in Italia - nuovo logo e anticipazioni compatibilità : Android 10: uscita in Italia, nuovo logo e anticipazioni compatibilità Si chiamerà semplicemente Android 10, senza nomi di dolciumi al fianco. Nota da diverso tempo come Android Q, la nuova versione del sistema operativo Google arriverà con molte novità interessanti. Tra queste spicca il nome, come anticipato, ma anche il logo, che sarà maggiormente evidente anche per chi ha problemi di visibilità, e naturalmente le funzionalità. Andiamo ...

MEMEntomori diventa Momento Frah : un nuovo nome e un nuovo logo : La pagina Facebook MEMEntomori diventa “Momento Frah“, un nuovo nome e un nuovo logo per la nota pagina satirica in costante crescita sui social. Dopo quasi 1 anno dall’apertura decide di cambiare nome. Una scelta dettata dalla volontà di migliorare il proprio marchio dopo aver conseguito i 6.000 like della pagina attraverso un nuovo brand. Cambiano il nome ed il logo, ma valori, community, management e proprietà restano gli ...

Volkswagen - al Salone di Francoforte con il nuovo logo (e una nuova identità) : Per Volkswagen il 2019 sarà ufficialmente l’anno del nuovo corso stilistico, racchiuso esteticamente nell’inedito logo: il debutto è atteso al prossimo Salone di Francoforte, che aprirà i battenti il 12 settembre. Un gagliardetto più semplice, snello, essenziale e soprattutto bidimensionale, che manda in pensione dopo dodici anni quello tridimensionale bianco-blu-grigio introdotto nel 2007. La particolarità di questo logo ...