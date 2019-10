U&D | Anna Pettinelli a Cecilia Zagarrigo | ' Ha messo la prima cosa che ha trovato'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Lite tra la speaker radiofonicae la tentatriceavvenuta nell'ultima puntata di Uomini e Donne registrata nei giorni scorsi. Nella puntata in questione dedicata al trono classico, c'è stato il consueto spazio dedicato a Temptation Island vip. In studio, la conduttrice Alessia Marcuzzi per commentare i primi falò di confronto. Dopo Damiano er Faina e Sharon, la cui ospitata nel salotto della De Filippi è stata alquanto movimentata per via dell'acceso scontro con Tina Cipollari e di Ciro Petrone con la sua fidanzata, questa settimana sono arrivati in studioe Stefano Macchi. Tra i due sembra essere tornato il sereno dopo un falò di confronto che non era affatto partito nel migliore dei modi. Ospite in studio anche la tentatricegià nota al pubblico di Uomini e Donne per essere stata corteggiatrice. Ovviamente, già dal suo ...

