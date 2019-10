Ucraina | aereo cargo finisce il carburante e compie atterraggio d’emergenza | cinque morti

Cinque persone sono morte nell’atterraggio d’emergenza di un aereo in Ucraina : Questa mattina Cinque persone sono morte durante l’atterraggio d’emergenza di un aereo Antonov An-12 vicino all’aeroporto di Leopoli, in Ucraina . Altre tre persone che erano a bordo dell’ aereo sono state ferite. Il ministro delle Infrastrutture ucraino, Vladislav Krikliy, ha detto che

