Trono Classico | Giulio Raselli senza pace | la gaffe di Sara Bucci che scatena tutti

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 4 ottobre : torna Javier ma Sara.. - Trono Classico - : Uomini e Donne torna in onda oggi, 4 ottobre, con una nuova puntata del Trono Classico: Javier torna da Sara, Giulio Raselli furioso...

Uomini e Donne - ex del Trono Classico : “La gravidanza è stata dura” : Uomini e Donne, ex corteggiatrice: “Dopo l’incidente la gravidanza è stata dura” Al settimanale Uomini e Donne Magazine Diletta Pagliano, una delle corteggiatrici più belle mai apparse nel programma, ha raccontato il suo momento buio accompagnato, però, da una luce sempre radiosa: quello dell’amore per il suo compagno e per il figlio (Thomas) che arriverà a breve. “Non vedo l’ora che nasca” ha ...

Trono Classico - Javier ha cercato Sara e chiarisce : “La verità verrà fuori” : Uomini e Donne, Javier Martinez e Sara Tozzi: non è ancora finita dopo l’abbandono dell’ex tronista? Javier ha cercato Sara dopo Uomini e Donne: la confessione è arrivata direttamente dall’ex corteggiatore. La news ha sorpreso tutti perché l’ex tronista Sara Tozzi ha abbandonato perché ancora coinvolta dall’ex fidanzato. Evidentemente, l’interesse che Javier nutre per Sara […] L'articolo Trono Classico, ...

Uomini e donne - Trono Classico : tensione tra TINA ed ER FAINA : Quella di oggi, giovedì 3 ottobre 2019, è stata una puntata abbastanza particolare di Uomini e donne. Da sfondo hanno fatto le vicende del trono classico, perché la vera protagonista odierna è stata l’edizione (attualmente in corso) di Temptation Island Vip 2. Dopo l’ingresso in studio della conduttrice Alessia Marcuzzi, l’attenzione si è focalizzata su due coppie che hanno partecipato al reality dei sentimenti: Damiano Er FAINA con la fidanzata ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 3 ottobre : annuncio di Sara... - Trono Classico - : puntata densa di colpi di scena quella in onda oggi. Dalle 14.45 andrà in scena il trono classico di Uomini e Donne: scontri tra Giulio e Veronica.

Uomini e Donne in onda oggi il Trono Classico : scontro di fuoco in studio - interviene Maria De Filippi : Tina Cipollari attacca pesantemente Damiano Er Faina, ospiti in studio Ciro Petrone e Federica Caputo.

Uomini e Donne - Trono Classico : scelta anticipata per Giulio Raselli? : Anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico: Giulio Raselli sceglie Veronica Burchielli? Il nuovo tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli ha raccontato le emozioni che sta vivendo durante il suo percorso nel dating sentimentale di Maria De Filippi. In un’intervista a Uomini e Donne Magazine il ragazzo ha raccontato di sentirsi a suo agio sul Trono, probabilmente anche grazie all’esperienza passata quando corteggiò Giulia Cavaglià. ...

Anticipazioni Trono Classico U&D del 3 ottobre : Maria critica i 'leoni da tastiera' : Dopo tre puntate dedicate al Trono Over, oggi 3 ottobre Canale 5 passerà la parola al Trono Classico di Uomini e donne con le vicende dei tronisti Sara, Giulia, Alessandro e Giulio. L'occasione sarà perfetta anche per accogliere in studio due coppie di Temptation Island Vip 2, uscite dopo poche puntate. Insieme alla conduttrice Alessia Marcuzzi, ci saranno Damiano Coccia 'Er Faina' con la fidanzata Sharon Macrì, oltre che Ciro Petrone con la sua ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Giulio e Veronica… scontro di fuoco! - Trono Classico - : Puntata densa di colpi di scena quella in onda oggi. Dalle 14.45 andrà in scena il trono classico di Uomini e Donne: scontri tra Giulio e Veronica.

“Dimmi la verità!”. UeD - caos al Trono Classico : Maria con le mani tra i capelli : Non è stata una buona giornata al trono classico. Alla fine, anche Maria De Filippi, sempre compassata e comprensiva si è messa le mani tra i capelli. Forse mai, come in questa stagione, si erano visti tanti conflitti e richieste di chiarimento. Le ultime anticipazioni sul trono classico hanno come protagonisti indiscussi Giulio Raselli e Alessandro Zarino che ancora una volta si sono dimostrati interessatissimi a Veronica. Soprattutto Raselli ...

Anticipazioni Trono Classico : la furia di Giulio e lo sfogo di Alessandro sulla madre : Giulio Raselli si riprende Veronica: le ultime Anticipazioni sul Trono Classico Le ultime Anticipazioni sul Trono Classico hanno come protagonisti indiscussi Giulio Raselli e Alessandro Zarino che ancora una volta si sono dimostrati interessatissimi a Veronica. Soprattutto Raselli che ha cercato di far cambiare idea alla ragazza dopo la sua dichiarazione di corteggiare solo Alessandro; […] L'articolo Anticipazioni Trono Classico: la furia ...

UOMINI E DONNE/ Klaudia Poznanska è la nuova tronista? Gli indizi - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni: domani la nuova registrazione del Trono Classico, sarà presentata la nuova tronista? Ecco le novità

Uomini e donne - rumor Trono Classico : chi sostituirà SARA TOZZI? : Durante la prossima registrazione del trono classico di Uomini e donne, Maria De Filippi presenterà al pubblico in studio la nuova tronista che subentrerà a SARA Tozzi, ritiratasi dal dating show dopo aver capito di provare ancora dei sentimenti per il suo ex. Sul web iniziano quindi a spuntare alcune ipotesi sul nome della ragazza che siederà sull’ambita poltrona rossa… Uomini e donne, rumor: Klaudia Poznanska è la nuova ...

Giulio Raselli del Trono Classico - parla Sara Bucci : “So cosa voglio” : Sara Bucci parla di Giulio Raselli e svela che persona vuole accanto Una cosa è sicura: il Trono Over è esilarante messo a confronto con il Trono Classico che, durante le sue registrazioni, ha già visto l’abbandono della sua prima tronista. Ormai non ci sono più i tronisti di una volta, e neanche le corteggiatrici. Giulio Raselli, dopo essersi fatto sbaciucchiare da una donna decisamente più matura di lui a Temptation Island, è riuscito ...