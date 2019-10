Trieste | sparatoria davanti alla Questura | due poliziotti 30enni uccisi | altri 3 feriti

Sparatoria nella questura di Trieste - morti due agenti : Articolo aggiornato alle 18.25 Sparatoria davanti alla questura di Trieste , alcuni agenti di Polizia sono rimasti feriti gravemente. Due dei tre agenti feriti sono morti . I due erano stati colpiti a bruciapelo e le loro condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportati in ospedale, sono morti poco dopo. A sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe poi esploso dei colpi ...

Trieste - sparatoria alla questura Morti due poliziotti - ferito un terzo : Due rapinatori che erano stati fermati hanno tentato la fuga e fatto fuoco sugli agenti. I due sono stati poi fermati, uno è rimasto ferito . Un terzo poliziotto è stato colpito di striscio da un proiettile. Panico tra la gente che era in strada. Segui su affaritaliani.it

Trieste - sparatoria davanti alla questura : morti due agenti : sparatoria nel pomeriggio davanti alla questura di Trieste . A sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che si trovata nel palazzo accompagnato dal fratello. Uno dei due, dopo aver chiesto di andare in bagno, avrebbe aggredito un agente ingaggiando una colluttazione con lui e sarebbe riuscito a impossessarsi della sua pistola, con la quale ha esploso dei colpi. L'uomo che ha sparato è stato ...

Sparatoria davanti alla Questura di Trieste : colpiti tre agenti : Sparatoria nel pomeriggio davanti alla Questura di Trieste . Secondo le prime informazioni a sparare sarebbe stato un uomo, presunto responsabile di una rapina avvenuta questa mattina, che avrebbe esploso dei colpi contro tre poliziotti, che si trovavano all’interno di una Volante, all’esterno della Questura .L’uomo sembra che fosse in compagnia di suo fratello, che è rimasto ferito.Secondo quanto si è appreso i due ...

