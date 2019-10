Tre novità per la Xiaomi Mi Band 4 con l’ultimo aggiornamento 1 0 7 04

Tre novità sul caso Trump-Ucraina : Ci sono sempre più prove che Trump abbia abusato del suo potere con un paese straniero per ottenere vantaggi politici in vista delle elezioni presidenziali del 2020

Tasker 5.8.5 ottiene l’automazione del tema scuro per Android 10 e alTre novità : L'aggiornamento alla versione 5.8.5 di Tasker permette all'app di automatizzare l'attivazione del tema scuro, inoltre apporta anche un miglioramento per Google Drive e un paio di correzioni di bug. L'ultima versione di Tasker consente di attivare eventi in base all'attivazione o meno del tema scuro di Android, modificare l'impostazione in base all'ora del giorno e all'apertura di specifiche applicazioni. L'articolo Tasker 5.8.5 ottiene ...

Juventus SPAL - Sarri annuncia novità : “Ecco chi gioca a sinistra e chi Trequartista” : Juventus SPAL Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus SPAL, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in occasione della delicata sfida di domani. Bianconeri chiamati a confermare ciò che di buono hanno mostrato in questo inizio di campionato nonostante alcune difficoltà. Il tecnico ha confermato indirettamente il 4-3-1-2 con la figura del trequartista, svelando parzialmente in ...

Ecco le alTre novità di Amazon che (per ora) non arriveranno in Italia : Nelle scorse ore il team di Amazon ha ampliato l'ecosistema di prodotti del colosso dell'e-commerce, annunciando diversi nuovi device. Ecco quali sono L'articolo Ecco le altre novità di Amazon che (per ora) non arriveranno in Italia proviene da TuttoAndroid.

Rugby Nations 19 si aggiorna alla nuova stagione con controlli migliorati e alTre novità : Rugby Nations 19 è una simulazione completa e dal ritmo serrato in cui potrete creare la vostra squadra All Star personalizzata con il vostro stadio e competere nella coppa del mondo di Rugby. I controlli di gioco e il gameplay sono ora più semplici da padroneggiare rispetto a qualsiasi titolo precedente e prevedono uno stick analogico per muovere i giocatori e dei pulsanti azione. L'articolo Rugby Nations 19 si aggiorna alla nuova stagione con ...

Whatsapp - gli stati diventano Facebook stories (e alTre novità) : Whatsapp sta per cambiare. Gli stati diventeranno Facebook stories e arriva Facebook Pay all'interno di un corposo aggiornamento in arrivo per Android e iOS. Non è un mistero: l'app di messaggistica è al centro di un restyling completo che ha già portato numerosi miglioramenti nel corso dell'ultimo anno, ma che è ancora ad uno stadio iniziale, visto che presto arriveranno la pubblicità (nel 2020) e il ...

BMW - La 520d mild hybrid e le alTre novità in arrivo : La BMW aggiorna alcuni dei suoi modelli nel consueto passaggio autunnale che anticipa i Model Year 2020. Sono previste novità per la Serie 1, la Serie 3, la Serie 5, la Serie 8, la X5, la X6 e la X7. mild hybrid al debutto sulla BMW 520d. La Serie 5, già proposta in versione plug-in hybrid, introduce nuovi allestimenti con sistema mild hybrid a 48 Volt, abbinati al 2.0 diesel da 190 CV, alla trazione posteriore o integrale e alla ...

PoTrete scoprire Cyberpunk 2077 in anteprima a Milan Games Week : le novità : Senza paura di esagerare, Cyberpunk 2077 è il videogioco più atteso dagli appassionati di actionRPG degli ultimi anni. Naturale, quando allo sviluppo figurano i ragazzi di CD Projekt RED, gli stessi che nel tempo ci hanno regalato la sontuosa trilogia ruolistica di The Witcher. In uscita il 16 aprile 2020, il nuovo titolo della software house polacca raccoglie quella eredità e la stravolge, abbracciando una visuale in prima persona, meccaniche ...

Formula 1 - la Ferrari non smette di svilupparsi : Binotto svela alTre novità in vista del Gp di Singapore : Il team principal ha già cancellato le due vittorie di Leclerc, concentrandosi sull’appuntamento di Marina Bay per il quale sono previste ulteriori novità Due vittorie, quattro podi e altrettante pole position: questi sono i risultati ottenuti dalla Ferrari nel Gran Premio di Singapore. Il prossimo week-end si correrà proprio sul circuito di Marina Bay, più vicino alle caratteristiche della Mercedes piuttosto che a quelle del ...

Fiere di design : le novità e i Trend in arrivo : Wall&Decò HadakiMarazzi Crogiolo ZelligeBosa Mickey Forever Young24bottlesTrufle MozaikiUrbanara copriletto AnadiaThe.Artceram AtelierSottopentola per tappi di sugheroKaldeweiQuercetti Pixel ArtTaitù VassoioMosaico+ JointedT-Rex schiaccianociRoberto Giovannini OperaDialma Brown DB005444Ragno WoodsenseMohebban Milano SombraLoggia di BremAlessi Alessandro M.Seletti Cosmic Earth DishFAS Pendezza CiclopeGlass design Collezione MareaEssential ...

Pensioni - novità per il riscatto della laurea agevolato : platea poTrebbe aumentare : La platea dei beneficiari del riscatto agevolato della laurea potrebbe aumentare: il governo Conte bis sta studiando la possibilità di estendere la misura anche a chi ha completato i suoi anni di studio prima dell'entrata in vigore del sistema contributivo, ovvero prima del 1996. La misura, inoltre, potrebbe diventare strutturale.Continua a leggere

Libri - a settembre Tre novità che parlano d’Italia e dei malanni di oggi : Teso, ritmato, ancorato al reale e al contempo proiettato verso distopiche visioni di un immediato futuro in cui l’umanità diverrà sempre più schiava di tecnologie artefatte adatte a soddisfare ogni bisogno della classe dominante. Si presenta così Gleba (Pendragon), il nuovo romanzo del collettivo di scrittura Tersite Rossi. Un ragazzo impacciato che frequenta una scuola d’élite dove vige la regola, ferrea, dello sbranarsi l’un ...

Vodafone poTrebbe introdurre novità al sistema delle ricariche ed eliminare il taglio da 5 euro : Stando alle ultime indiscrezioni, nei prossimi giorni Vodafone potrebbe introdurre una novità che riguarda le sue ricariche con sistema "scartch card" L'articolo Vodafone potrebbe introdurre novità al sistema delle ricariche ed eliminare il taglio da 5 euro proviene da TuttoAndroid.