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Traffico Roma del 04-10-2019 ore 18 | 00

Traffico Roma del 04-10-2019 ore 18 | 00 SUL RACCORDO ANUALRE  RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO  DIRAMAZIONE Roma NORD FINO ALLO ...

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Traffico Roma del 04-10-2019 ore 18:00 (Di venerdì 4 ottobre 2019) SUL RACCORDO ANUALRE  RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO  DIRAMAZIONE Roma NORD FINO ALLO SVINCOLO CON LA A24 Roma TERAMO, IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI  DALLO SVINCOLO PER FIUMICINO FINO ALLA RomaNINA. UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA VIA ISACCO NEWTON E LA VIA OSTIENSE IN DIREZIONE DELLA VIA MAGLIANA. PER UN  INCIDENTE RALLENTAMENTI  SU VIA CRISTOFORO COLOMBO  ALL’ALTEZZA DI VIALE DELL’OCEANO PACIFICO. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO  RALLENTAMENTI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE VIA SALARIA, ALTRI RALLENTAMENTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO TRA VIA DEL FORO ITALICO E PONTE MILVIO  NELLE DUE DIREZIONI., infine sul tratto urbano della A24 SI RALLENTA DA VIA DEI FIORENTINI FINO ALLA TANGENZIALE EST. PER AGGIORNAMENTI SUL Traffico E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-10-2019 ore 18:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Napoli - Traffico Rallentato    A1 Roma-Napoli   Traffico Rallentato su Bivio A1/A3 Napoli-Salerno provenendo da Roma verso Salerno ... - Alessandro_Lesa : Appena sentita nel traffico di Roma, un automobilista all’altro: - c’hai le corna! - io almeno ce lo so. #TrueStory -

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