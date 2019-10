Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina tutto finito? Il pugile fotografato a Miami con una

Diletta Leotta Trasparenze a bordo campo la foto fa impazzire i follower : Diletta Leotta è stata l’inviata a bordo campo a San Siro, per la partita tra l’ Inter e il Lecce. Accanto a allagiornalista c’era l’ex giocatore della Roma, oggi opinionista, Federico Balzaretti. La piattaforma streaming “Dazn” ha confermato la conduttrice, il volto del calcio italiano. Diletta Leotta, è una super star su “Instagram” e ogni suo post scatena l’entusiasmo dei fan. Alcuni di loro vanno anche oltre, notando ...

Diletta Leotta e la foto con “Trasparenze” su Instagram che fa impazzire i fan : Esordio con il “botto” per Dazn e la sua madrina. Diletta Leotta, inviata speciale a bordo campo a San Siro, ha raccontato il successo dell’Inter sul Lecce. Accanto a lei l’ex giocatore della Roma, oggi opinionista, Federico Balzaretti. La piattaforma streaming ha confermato la conduttrice, ormai volto “regale” del calcio italiano. Diletta Leotta, però, è una super star su Instagram e ogni suo post scatena ...

Le 5 coppie Vip scoppiate questa estate - Tra loro anche Diletta Leotta e Matteo Mammì : Le coppie Vip che questa estate hanno deciso di mettere fine alla loro storia sono diverse: le separazione di alcuni hanno scatenato il gossip, facendoli finire nelle prime pagine dei magazine più famosi. Altre, invece, sono state consensuali, ma in qualunque caso questa estate 2019 ha portato alla fine amori che sembravano indistruttibili ed inseparabili.

Diletta Leotta sensuale al Tramonto su Instagram : fan in delirio : La bella conduttrice sportiva di Dazn, Diletta Leotta ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram una foto molto bella e romantica ma alquanto "piccante": non sono mancati i commenti sotto il post dai numerosi suoi fan e follower. Diletta Leotta qualche giorno fa ha deciso di fare un regalo ai suoi fan caricando sul suo profilo social una foto molto romantica. La conduttrice sportiva di Dazn questa volta ha deciso di caricare ...

Anna Safroncik e l’ex di Diletta Leotta - è già finita. Lui ‘pizzicato’ in vacanza con un’alTra : Neanche il tempo di iniziare ed ecco che il gossip della storia d’amore tra Anna Safroncik e Matteo Mammì è già finito. L’attrice e il manager televisivo, ex dirigente di Sky, erano dati per sicuri fidanzati dopo essere stati paparazzati in vacanza insieme lo scorso luglio. Nel giro di un mese però la situazione è cambiata rapidamente: d’altronde le love story estive hanno una durata velocissima, breve, fugace, istantanea a volte. Infatti il ...

Diletta Leotta sfoggia un generoso décolleté su InsTragram e i fan vanno in tilt : Diletta Leotta fa impazzire i propri fan con una nuova foto su Instagram che fa il pieno di “cuoricini” sul social network più in voga del momento. La bella conduttrice di DAZN, appena tornata single dopo la fine della sua storia con l’ex dirigente di Sky Matteo Mammì, è tornata a far parlare di sé per il presunto flirt con il pugile Daniele Scardina. La foto che mostra il generoso décolleté della bella sicialiana è stato molto apprezzato dai ...

La prima foto del bacio con il pugile King Toretto! E' amore Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina : Dopo tante indiscrezioni sulla nuova love story con Scardina dopo la rottura da Matteo Mammì, ecco la foto che sembra provare come ci sia del tenero tra la conduttrice televisiva e il pugile. King Toretto e la Leotta sono stati paparazzati da Chi mentre si rilassavano in barca al largo di Ibiza. Del resto, i due erano già stati ritratti insieme da Spy, sempre nell'isola delle Baleari, nel corso di una passeggiata in cui lui le teneva il ...