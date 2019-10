Toscana | ad Aulla piove nelle scuole costate 25 milioni di euro

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Emanuele Canepa Inaugurate soltanto 4 mesi fa alla presenza del governatore dellaEnrico Rossi, presentano già infiltrazioni dal tetto. Ira della Lega: "Inammissibile questo spreco di denaro pubblico". Il plesso scolastico situato nel centro del comune dinon regge alle prime piogge autunnali. Sembra quasi una barzelletta ma, sfortunatamente, nei giorni scorsi una serie di infiltrazioni hanno interessato le nuovissime strutture ospitanti asilo nido, materna, elementari emedie. Gli edifici, il cui primo lotto è stato inaugurato nel 2017 ed il secondo solamente 4 mesi fa, fanno parte di un'opera finanziata dalla regione e costata complessivamente la corposa cifra di 25di: 18circa per la realizzazione delle strutture, poco più di 2 per l'acquisizione delle aree, quasi 3 per gli oneri di urbanizzazione ed il resto per la bonifica del ...

Alexmar983 : Foto dalla Toscana per #WikiLovesMonuments2019. Oggi, un'immagine della Fortezza della Brunella a Aulla (MS) ??… - moretti_giada : #FINANZIAMENTI - #SCUOLE Un finanziamento da 24.489,18 euro è quello concesso al Comune di Aulla dalla Regione Tosc… - sulsitodisimone : RT @LuceverdeRadio: ??#treni Linea La Spezia - Parma #lavori - circolazione sospesa ??dal 30 settembre al 18 ottobre tra Berceto e Borgo val… -