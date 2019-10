Tortellino dell' accoglienza | Prodi contro Salvini | ' Nostre sono tradizioni di libertà'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Non si spegne l'ecoe discussioni relative al cosiddetto "". Matteoera stato particolarmente polemico con la scelta'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi di proporre in occasionea festa di San Petronio una ricetta rivisitata del piatto tipico bolognese. Al posto del maiale, tradizionale ripieno, è stato proposto di mettere del pollo, in maniera tale da renderlo conforme alle regole musulmane che vietano di consumare carne di maiale. Sulla vicenda è intervenuto anche Romanoche, rispondendo al leadera Lega, ha dichiarato che la variante debba essere considerata una libera scelta legittima.vorrebbe tutelare leLa questione parte dal moltiplicarsi di studenti di confessioni religiose diverse da quella cattolica. C'è, però, un altro terreno su cui si dibatte sull'opportunità di tutelare le...

stanzaselvaggia : L’integralismo culinario del tortellino per la paura dell’integralismo islamico. Siamo combinati male. - SeguiUltimaVoce : Oggi a #Bologna le celebrazioni per la #FestadelPatrono dopo la polemica nazionale sul #tortellino dell'… - Sivalesbenest : E per “il tortellino dell’accoglienza”, viene difeso e sostenuto da Merola,ultimo epigono del sindaco Dozza contro… -