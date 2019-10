Torna il 6 ottobre a Chieti | la manifestazione Urban Nature alla scoperta della

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2019)- Una occasione per conoscere la natura in città e la sua importanza, per valorizzarla, per viverla e farla aumentare attraverso la partecipazione attiva dei cittadini: questo, in estrema sintesi, vuole essere, l’evento che il WWF ha lanciato già da qualche anno e chepuntuale a inizio. L’edizione 2019 è in calendario domenica 6 con oltre 100 appuntamenti in 60 città. Il WWF-Pescara partecipa come sempre con una serie di eventi organizzati acon la preziosa collaborazione del Museo universitario e del Comando regionale Carabinieri Forestale e con il contributo attivoSezione Abruzzo e MoliseSocietas Herpetologica Italica (SHI) e dell’Oasi WWF Lago di Penne. L’appuntamento è alle 9.30 in piazzale Mazzini,Villa comunale (in caso di maltempo nelle sale del Museo universitario). Ci saranno banchetti ...

EliLillyItalia : #Tumori, a ottobre torna la campagna con il nastro rosa. - RaiTre : 'Lo so che senza di noi non è sabato pomeriggio!' Torna @MaxBernardini con la nuova stagione di #TvTalk: da sabato… - pompeii_sites : Torna #DomenicaalMuseo a Pompei e nei siti vesuviani: ingresso gratuito il #6ottobre 2019: -