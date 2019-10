Torino | uomo investito da un treno a Moncalieri | traffico ferroviario in tilt

Arrestato in Spagna “l’uomo ragno” - protagonista di una spettacolare fuga dalla Questura di Torino : È finito in manette in Spagna "l'uomo ragno", trentacinquenne protagonista a giugno di una spettacolare fuga dagli uffici della Questura torinese. L'uomo, coinvolto in un caso di violenza sessuale di gruppo e di spaccio di droga, dopo aver scambiato una frase con il suo avvocato si era alzato dalla sedia e si era lanciato verso la finestra del primo piano facendo un volo di circa sette metri.Continua a leggere

Cristiano Ronaldo freestyler a Torino? Sembra CR7 l’uomo che palleggia a Piazza Castello : il video è virale : “Cristiano Ronaldo pranks Torino 2019″ (pranks significa “burla”). E’ questo il titolo di un video caricato su You Tube dall’utente ‘IvideoCr7’ in cui si vede un uomo dal fisico atletico arrivare in Piazza Castello con una borsa nera e un pallone e iniziare a palleggiare incantando i presenti con numeri d’alta scuola. L’uomo in questione potrebbe davvero essere l’attaccante ...

L’uomo del giorno - Claudio Sala : il “Poeta del gol” compie 72 anni - per lui il Torino spese 475 milioni : Claudio Sala compie 72 anni. Basta il suo nome per far riaffiorare alla mente dei tifosi del Torino dolcissimi ricordi. I suoi dribbling e la sua fantasia hanno ispirato i “Gemelli del gol” Pulici e Graziani e hanno portato lo scudetto nella bacheca granata nel 1976, dopo 27 anni. Cresce nel Monza con cui esordisce in Serie C e Serie B. A portarlo nel massimo campionato è il Napoli di Ferlaino e l’allenatore Beppe ...

Torino - Nkoulou alza la voce : “un uomo si definisce dal rispetto delle promesse. Io leale - la società…” : Nicolas Nkoulou torna a parlare dopo la fine del mercato: il difensore si sofferma su concetti come ‘lealtà’ e ‘rispetto della parola’, lanciando una frecciatina alla società “Per me un uomo si definisce dal rispetto della parola. Sfortunatamente ho capito che le promesse sono difficili da mantenere“. Con queste parole rilasciate all’Equipe, Nicolas Nkoulou ha parlato della sua situazione in casa ...

Torino - un uomo e una donna dimenticano il figlio di pochi mesi in treno : Se ne sono accorti quando il convoglio era ripartito: avevano scaricato il passeggino ma non l'ovetto con il piccolo dentro. Per fortuna ha causato solo un grande spavento: una coppia, papà e mamma, sono scesi intorno alle 19:20 dal treno alla stazione di Airasca portando con sé tutti i bagagli, compreso la struttura del passeggino, ma non si sono accorti di aver lasciato l’ovetto con dentro il proprio figlio nel vagone del treno.\\Un bambino di ...

TENTATO SEQUESTRO Torino : VIDEO CHOC/ Tutti i dubbi : dal movente all'uomo in fuga : TENTATO SEQUESTRO a TORINO, donna caricata con forza su furgone: rapitori stranieri fermati. Alla base una truffa? Il VIDEO CHOC in pieno giorno