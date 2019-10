Torino | accolto il ricorso | Mazzarri regolarmente in panchina contro il Napoli

UFFICIALE – Torino - Mazzarri e Frustalupi saranno in panchina : accolto il ricorso : La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Torino La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il ricorso del Torino riguardo la squalifica per una giornata al tecnico Walter Mazzarri e al vice Nicolò Frustalupi. Pertanto i due tecnici saranno regolarmente in panchina nel match contro il Napoli, domenica alle ore 18. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ti potrebbero interessare ...