Tor Pignattara | nasce Biblioteca Condivisa di Quartiere | 2000 libri donati da cittadini

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma – Al suo terzo anno di attività “LaRocca Fortezza Culturale”, libreria, oasi artistica, luogo di incontro e condivisione di Tor, inaugura mercoledì 9 ottobre dalle 18.00 la primadi, creata grazie alla partecipazione e alle donazioni deida parte dei. Una raccolta preziosa svolta nell’arco dei tre anni di attività de LaRocca in collaborazione con il Teatro Studio Uno che ospiterà la, composta da più divolumi che potranno essere consultati o presi in prestito. L’inaugurazione dellavuole essere una festa con e per il, in cui si potranno donare altriper accrescere la proposta culturale dei volumi in condivisione. In contemporanea sarà inaugurata la stagione 2019-20 “Direzioni Ostinate Percorsi nel Contemporaneo” del Teatro Studio Uno con cui La Rocca ...

