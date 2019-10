Testo e video di Nice To Meet Ya di Niall Horan | il singolo anticipa il nuovo album

Bravi Tutti Voi è il nuovo singolo di Levante da Magmamemoria (video e Testo) : Il nuovo singolo di Levante è Bravi Tutti Voi. Il brano anticipa l'uscita di Magmamemoria, in programma per il 4 ottobre, e arriva dopo il singolo di lancio Andrà Tutto Bene e Lo Stretto necessario, che ha cantato in duetto con Carmen Consoli. Si racconta del nuovo singolo: "Nella vita il giudizio più difficile da affrontare è certamente il nostro, quando da dentro una vocina ci ripete che non siamo all’altezza. Ma se quel giudizio ...

NON AVERE PAURA - TOMMASO PARADISO/ Video e Testo : major dopo addio ai Thegiornalisti? : Non AVERE PAURA è il nuovo singolo di TOMMASO PARADISO dopo l'addio, non senza polemiche, ai Thegiornalisti: Video, ecco il testo e il brano.

X Factor 13 – Emanuele Crisanti in arte Nuela canta Carote [Video e Testo] : X Factor 13 – Emanuele Crisanti in arte Nuela canta Carote, suo inedito, e vola direttamente ai Bootcamp [Video] Emanuele Crisanti ha solo 16 anni. Si fa chiamare Nuela e debutta a #XF13 scatenando subito l’ilarità di pubblico e giuria con il suo inedito “Carote”, la prima canzone che ha scritto. Tra tante risate, Sfera Ebbasta lo definisce un genio mentre per Samuel si tratta di avanguardia. Il commento dei giudici: Sfera Ebbasta: ...

In The Mix è il nuovo singolo di Mariah Carey - un brano scritto per la sitcom Mixed-Ish (video - Testo e traduzione) : Non è ancora trascorso un anno dalla pubblicazione del disco Caution (2018), ma sulla rete è comparso il nuovo singolo di Mariah Carey, In The Mix, scritto per far parte della colonna sonora di una sitcom. Mixed-Ish nasce come prequel di Black-Ish, un racconto in chiave ironica sulle difficoltà di una famiglia afroamericana nel contesto statunitense, scritto dalla regista Kenya Barris. Nel video ufficiale di In The Mix, ...

Video e Testo di Don’t Call Me Angel di Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey - angeli neri e sensuali per Charlie’s Angels : Don't Call Me Angel di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey ha debuttato venerdì 13 settembre con un Video musicale in cui le tre popstar appaiono come sensuali Angeli dalle ali nere: il brano è la traccia principale della colonna sonora del reboot di Charlie's Angels, il film che uscirà nelle sale italiane il 21 novembre. Il Video è stato diretto da Hannah Lux Davis, frequente collaboratrice di Ariana Grande che ha diretto molti dei ...

Video - Testo e traduzione di Dear Future Self dei Fall Out Boy feat. Wyclef Jean - e la triologia pop-rock Hella Mega Tour si chiude : Ascoltare Dear Future Self dei Fall Out Boy significa, in primis, prendere coscienza con il fatto che la voce di Patrick Stump è tra le cose più irritanti della corrente emo-punk che ha investito il 2000. Con questo singolo la band di Chicago completa la trilogia di novità che ruotano intorno all'Hella Mega Tour che vedrà i Fall Out Boy insieme ai Green Day e ai Weezer, sullo stesso palco. Dear Future Self dei Fall Out Boy si unisce ...

David Hasselhoff canta i Lords Of The New Church in Open Your Eyes - un’iniezione di anni ’80 (video - Testo e traduzione) : David Hasselhoff canta i Lords Of The New Church e lo fa con il nuovo singolo estratto dall'album in uscita il 27 settembre. Open Your Eyes fu inciso nel 1982 dalla superband formata da Stiv Bators dei Dead Boys, Brian James dei The Damned e Dave Tregunna degli Sham 69. I Lords Of The New Church si inserirono nella corrente new wave dei primi anni '80 e si sciolsero nel 1988. David Hasselhoff, l'arcinoto attore di ...

I Weezer lanciano il singolo The End Of The Game e annunciano il nuovo album per il 2020 (video - Testo e traduzione) : Con il singolo The End Of The Game i Weezer ci fanno capire di avere una tonnellata di brani che non aspettano che essere riversati ripetutamente sul mercato discografico. Solamente pochi giorni fa hanno fatto sapere che si uniranno ai Green Day e ai Fall Out Boy per l'Hella Mega Tour, che li porterà in giro per il mondo insieme alla squadra di Billie Joe Armstrong. Solamente nel 2019, ancora, hanno pubblicato due album: Weezer ...

Io Sono L’Altro è il nuovo singolo di Niccolò Fabi da Tradizione E Tradimento (video e Testo) : Il nuovo singolo di Niccolò Fabi è Io Sono L'Altro. L'artista romano torna con un inedito a tre anni da Una Somma Di Piccole Cose e a due dal Best Of Diventi Inventi con il quale ha festeggiato i primi 20 anni di carriera. Il brano porta la firma di Niccolò Fabi e dei suoi produttori, Roberto Angelini e Pier Cortese. Nel testo, si riscontrano tutti i temi cari all'artista capitolino, così come racconta nella nota in cui racconta del singolo ...

Video - Testo e traduzione di Pop Goes The Weapon dei Prophets Of Rage - la nuova invettiva contro le armi libere : Pop Goes The Weapon dei Prophets Of Rage è un nuovo grido di rabbia contro le armi libere e la politica americana. Dalle ceneri dei Rage Against The Machine, del resto, non poteva che svelarsi qualcosa del genere. Tom Morello e soci sono sempre stati in prima linea per sfidare la brutta politica, le ingiustizie e per lottare contro il razzismo e la guerra a colpi di chitarre distorte, riff trascinanti e groove tirato al massimo fino a ...

Can You Hear Me è il nuovo singolo dei Korn - tra dolore e smarrimento (video - Testo e traduzione) : Mancano pochi giorni al rilascio di The Nothing, 14ˆ opera in studio della band di Jonathan Davis in uscita il 13 settembre, e nelle ultime ore il nuovo singolo dei Korn è stato pubblicato come terza anticipazione dopo Cold e You'll Never Find Me. Ciò che ormai è più che evidente è l'evoluzione oscura di una band che ha scritto una delle pagine più importanti del nu metal: la violenta Blind che ne decretò gli ...

Teresa Langella - Tempo (Testo e video ufficiale) : Teresa Langella, protagonista della scorsa edizione di 'Uomini e Donne' e in lizza per arricchire il cast di 'Amici Vip', ha sfornato un nuovo singolo, Tempo, di cui, oggi, 30 agosto 2019, è disponibile anche il video ufficiale. Andrea Dal Corso: 'Teresa Langella? Ci amiamo davvero' prosegui la letturaTeresa Langella - Tempo (testo e video ufficiale) pubblicato su Gossipblog.it 30 agosto 2019 ...

Throw It Back è il nuovo singolo di Missy Elliott - lo schianto R’n’B e un EP dopo 14 anni (video - Testo e traduzione) : Nel video del nuovo singolo di Missy Elliott c'è psichedelia, ballo, un cielo fuxia, trecce che diventano corde per allenarsi, divise verde acqua e soprattutto tanta gioia per i fan che attendevano novità da Melissa Arnette Elliott da 14 anni. Throw It Back è un salto nel tempo dal momento in cui ritroviamo tutto il mondo R'n'B degli ultimi 20 anni, con quel beat incalzante e quel basso moog che fanno da tappeto alla voce della 48enne ...

Video e Testo di Lover di Taylor Swift - il suo miglior singolo degli ultimi anni : I nostalgici delle prime ere discografiche della popstar del Tennessee potranno gioire: Lover di Taylor Swift, brano che anticipa l'album omonimo uscito il 23 agosto, è uno dei suoi migliori singoli in carriera e certamente il più ispirato degli ultimi anni, almeno dai tempi di 1989 ad oggi. A partire da quell'album del 2014, infatti, proseguendo poi con Reputation, la Swift aveva abbandonato le sue radici di cantautrice country-pop per ...