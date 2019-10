Terremoto Albania | l’Italia manda 13 tonnellate di aiuti dopo il sisma

Dopo il Terremoto il maltempo : inondazioni e frane in Albania : Un violento sistema temporalesco autorigenerante ha colpito nella serata di ieri l'Albania (colpita anche da forti terremoti negli ultimi giorni), portando per diverse ore piogge torrenziali, fulmini...

Inondazioni in Albania : dopo il Terremoto il Paese colpito anche dal maltempo : dopo il forte terremoto di sabato scorso, l’Albania è stata colpita anche dal maltempo: Tirana e altre località del centro/nord del Paese sono state interessate da forti temporali. Si sono registrate Inondazioni, con conseguenti disagi anche alla circolazione stradale. A complicare ulteriormente la situazione anche frane o alberi crollati. Gran parte della zona centrale di Tirana e alcune aree della periferia sono ancora adesso senza ...

Terremoto in Albania - tra forti scosse e allarmismi da false notizie : Terremoto in Albania, la terra ha tremato ancora e se questo non bastasse, le notizie false hanno creato il panico e caos nelle città più colpite. «Uscite di casa, alle 23:30 ci sarà una forte scossa di magnitudo 6», questo è stato il titolo di una Fake news che ha fatto scendere la gente in strada e mandando il traffico in tilt a Tirana e Durazzo. Dopo oltre 300 scosse di assestamento, alle 22.08 della domenica, 22 settembre è stata avvertita ...

Terremoto in Albania : oltre 900 edifici danneggiati - oggi scuole chiuse in alcune città : A causa del forte Terremoto magnitudo 5.8 che ha colpito l’Albania sabato scorso, sono oltre 900 gli edifici danneggiati: lo ha riferito il Ministro della Difesa Olta Xhacka, presentando un bilancio aggiornato. I danni consistono soprattutto in crepe nelle mura e nei soffitti, mentre sono pochi i casi di crollo. Le maggiori criticità si sono registrate a Tirana e Durazzo, le due località più vicine all’epicentro del sisma. oltre 350 ...

Albania : il Terremoto del 21 settembre è stato il più violento degli ultimi 30 anni : In Albania nel pomeriggio di sabato 21 settembre la terra ha iniziato improvvisamente a tremare a causa di un fortissimo terremoto che ha spaventato parecchio gli abitanti dello stato balcanico. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la prima scossa di magnitudo 5.8 è stata avvertita alle 14:04 circa, mentre la seconda è stata registrata alle 16:04, con epicentro a 38 km da Tirana. Le due scosse, notevolmente forti, hanno ...

Terremoto - le scosse delle ultime 24 ore tra Italia e Albania : grande paura da Nord a Sud : Torna la paura in gran parte d’Italia per il Terremoto, a causa delle forti scosse che si stanno verificando in queste ore. Il forte Terremoto di ieri pomeriggio (16:04) in Albania (magnitudo 5.6) è stato avvertito in gran parte d’Italia, e soprattutto in Puglia dove ha provocato molta paura su tutta la Regione. Altre repliche (anche di magnitudo superiore a 5) hanno interessato l’Albania, con epicentro a Durazzo dove la ...

Terremoto - scosse in continuazione in Albania : cresce la preoccupazione tra Durazzo e Tirana - “siamo in angoscia” MAPPE e DATI] : Continua a tremare la terra in Albania, tra Durazzo e Tirana dove ieri pomeriggio alle 16:04 s’è verificato il forte Terremoto di magnitudo 5.6 che ha provocato centinaia di feriti e moltissimi danni. La città più colpita è proprio Durazzo, città di oltre 110.000 abitanti sulle coste del mare Adriatico. Queste le scosse più forti: Ore 16:04 di Sabato 21 Settembre – Magnitudo 5.6 Ore 16:15 di Sabato 21 Settembre – Magnitudo ...

Terremoto in Italia e Albania - Pirozzi : “Prevenire è meglio che curare - è obbligatorio mettere in sicurezza” : Dopo la forte scossa di Terremoto verificatasi in Albania, Sergio Pirozzi, consigliere della Regione Lazio, presidente della commissione sul Dissesto del territorio, Terremoto e calamità naturali, ed ex sindaco di Amatrice, ha suggerito al Parlamento europeo l’istituzione di un nuovo fondo che integri il Fsue (fondo di solidarietà dell’Unione europea per le emergenze). L’Unione Europea è sempre stata pronta ad aiutare le ...

Terremoto in Albania : almeno 108 feriti : Il bilancio delle scosse di Terremoto che hanno colpito l’Albania, la capitale Tirana e la zona costiera, è di almeno 108 feriti, secondo i media locali. Il ministero della Salute aveva in precedenza riferito che i feriti erano 68, dei quali 21 ricoverati in ospedale. La scossa più forte, di magnitudo 5.8, è stata registrata ieri intorno alle 16, con epicentro vicino a Capo Rodoni, circa 60 km a nord ovest di Tirana. L'articolo Terremoto ...

Terremoto in Albania. Italia pronta ad aiutare (VIDEO) : L'Italia è pronta ad aiutare l'Albania colpita dal Terremoto. Il premier albanese Edi Rama ha detto di essere stato chiamato al telefono dal presidente del consiglio Italiano Giuseppe Conte "il quale mi ha offerto il sostegno dell'Italia per fare fronte alle conseguenze del sisma". La conta dei feriti intanto sale a circa 100 persone, molti e ingenti i danni agli edifici. Dopo la potente scossa di magnitudo 5.8, una nuova ...

Albania - nuova forte scossa di Terremoto : danni a oltre 400 case e palazzi : Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 si è registrata in Albania poco dopo la mezzanotte. Il suo epicentro è stato di nuovo nel mare adriatico, a due chilometri a sud est di Durazzo. La scossa, chiaramente sentita anche a Tirana, ha sorpreso i membri del governo mentre erano in diretta tv per dare il bilancio dei danni del terremoto del pomeriggio. Il governo è ancora riunito in seduta straordinaria. Dal pomeriggio di sabato fino ...