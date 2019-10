Taylor Swift | le foto più belle

Taylor Swift è esilarante sotto l’effetto dell’anestesia in un video reso pubblico da sua mamma : Grazie signora Andrea! The post Taylor Swift è esilarante sotto l’effetto dell’anestesia in un video reso pubblico da sua mamma appeared first on News Mtv Italia.

La cantante Heloise Letissier contro You Need To Calm Down di Taylor Swift : “L’estetica queer non si vende” : Il brano You Need To Calm Down di Taylor Swift è al centro di una polemica sollevata da Heloise Letissier, voce della band Christine And The Queens che durante un'intervista rilasciata al Cosmopolitan ha attaccato la canzone della cantautrice di Lover. Il singolo di Taylor Swift, come più volte ribadito, è un manifesto della libertà e dell'amore con una punta di protesta contro le discriminazioni sulla comunità LGBTQ, ...

A Matty Healy dei 1975 piacerebbe produrre un album acustico per Taylor Swift : piacerebbe anche a noi!

Taylor Swift ascolta gli animalisti? Annullata l’esibizione alla Melbourne Cup : Dopo un appello oltremodo accorato, Taylor Swift ascolta gli animalisti e rinuncia alla sua esibizione prevista durante la Melbourne Cup del 5 novembre. Tuttavia, c'è chi rivendica tale decisione dal momento in cui l'annuncio non arriva direttamente dalla cantautrice. Nelle scorse settimane, infatti, gli attivisti dell'associazione Coalition For The Protection Of Racehorses avevano espresso il loro disappunto per l'entusiasmo manifestato ...

Taylor Swift : "Il suprematismo bianco è ripugnante. Trump? Quando c'era Obama il mondo ci rispettava" : Bionda, eterea, bellissima. Per anni additata come “musa” dell’ultradestra americana, la cantante Taylor Swift finalmente rompe il silenzio e, in un’intervista rilasciata a Rolling Stone, attacca il suprematismo bianco.“Non c’è nulla di peggio della supremazia bianca. È ripugnante. Non dovrebbe esserci posto per questo”, ha dichiarato l’artista. Affermazioni che sottolineano come ...

Taylor Swift ha raccontato nei dettagli la sua versione della faida contro Kanye West : "Ho realizzato che è una doppia faccia"

Katy Perry e Taylor Swift : ecco che cosa hanno fatto dopo la riconciliazione : Katy Perry e Taylor Swift, la pace è ormai fatta! Ma cosa hanno fatto le due dopo la riconciliazione? Scopriamo la verità La guerra tra le due celebri pop star è fortunatamente finita. E le due hanno reso pubblica la bellissima notizia tramite il video musicale 'You Need To Calm Down' di Taylor Swift dove […]

Taylor Swift in tour in Europa nel 2020 : al momento niente Italia - ma c'è ancora speranza : Finger crossed!

Tornano i leggendari Tool e il nuovo album ruba il primo posto in classifica a Taylor Swift - : Antonio Lodetti Dopo 13 anni di assenza il loro "Fear Inoculum" conquista gli Stati Uniti Con i Tool la musica il metal (e derivati) conquista la vetta della classifica di Billboard. Che fenomeni questi Tool, sempre seguiti da un fedelissimo zoccolo duro. Non incidevano un album da tredici anni... Ora pubblicano Fear Inocolum e volano direttamente al numero uno della classifica di Billboard 200, spodestando miss Taylor Swift. Ma ...

Gli animalisti contro Taylor Swift per la sua partecipazione alla Melbourne Cup : “I cavalli vengono maltrattati - rinuncia” : La presa di posizione degli animalisti contro Taylor Swift non si è lasciata attendere, dopo che la popstar ha manifestato il suo entusiasmo nell'annunciata partecipazione alla Melbourne Cup durante un'intervista rilasciata all'Herald Sun. La Melbourne Cup è una venue che ogni anno si tiene a Victoria, in Australia, durante la quale si assiste a corse di cavalli. L'autrice di Lover presenzierà all'evento il 5 novembre con due tracce ...

Taylor Swift : la scaletta dello speciale concerto di Parigi : Per promuovere il nuovo album "Lover"

Taylor Swift - una postar troppo perfetta (che canta «Lover» a Parigi) : Taylor Swift: City of Lover Concert, Paris Taylor Swift: City of Lover Concert, Paris Taylor Swift: City of Lover Concert, Paris Taylor Swift: City of Lover Concert, Paris Taylor Swift: City of Lover Concert, Paris Taylor Swift: City of Lover Concert, Paris Taylor Swift: City of Lover Concert, Paris Taylor Swift, la cantante donna ad avere incassato di più nella storia per un tour negli Stati Uniti (Reputation Stadium, 2017). Una delle persone ...

Taylor Swift ha aiutato una fan a pagarsi le cure - dopo aver visto cosa aveva organizzato in ospedale per "Lover" : "Spero di poterti abbracciare presto di persona"