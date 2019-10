Tale e Quale show | puntata del 4 ottobre 2019 | vincono Sara Facciolini e Agostino Penna

Classifica Tale e Quale Show. Carlo Conti si scusa per un problema : Tale e Quale Show 2019, Classifica quarta puntata. Carlo Conti: “C’è un ex aequo!” Finale di puntata insolito quello di Tale e Quale Show di stasera: Carlo Conti, dopo aver annunciato le posizioni dalla decima alla terza in Classifica, ha infatti svelato che al primo posto c’è stato un ex aequo tra due concorrenti, Agostino Penna e Sara Facciolini. Due vincitori nella quarta puntata di Tale e Quale Show, quindi, ...

Serena Rossi a Tale e Quale Show 2019: il video che emoziona l'attrice Momento di commozione a Tale e Quale Show per Serena Rossi. L'attrice è tornata nel programma Rai in veste di giurata per promuovere il suo ultimo film diretto da Michela Andreozzi: Brave ragazze. Carlo Conti ha voluto omaggiare la napoletana con un

Tale e Quale Show 2019 è di nuovo protagonista del venerdì sera. quarta puntata per il Talent di Carlo Conti, in onda su Rai 1 il 4 ottobre. Parliamo subito del giudice ospite di oggi: Serena Rossi. L'attrice sarò al cinema il 10 ottobre con Brave Ragazze, al fianco di un cast tutto al femminile dove spiccano anche Stefania Sandrelli e Ambra Angiolini. Chi è invece il vincitore della quarta puntata di Tale e Quale Show 2019? Pari merito

Francesco Monte non convince a Tale e Quale. Interviene Cremonini : Tale e Quale Show 2019: Francesco Monte imita Cesare Cremonini ma non convince la giuria E’ stato Cesare Cremonini il cantante che ha dovuto imitare Francesco Monte nella quarta puntata di Tale e Quale Show andata in onda oggi, venerdì 4 ottobre 2019. Reduce dalla sua vittoria di venerdì scorso, quando ha vestito i panni di Ed Sheeran, nell’appuntamento odierno Monte si è dunque trovato a dover interpretare l’artista bolognese ...

Eva Grimaldi imita Alice a Tale e Quale Show e sbotta in diretta Quarta puntata di Tale e Quale Show complicata per Eva Grimaldi. L'attrice era pronta ad interpretare con grinta e determinazione la sua ultima sfida ma qualcosa è andato storto. Sul palco la moglie di Imma Battaglia si è fermata più volte durante

Video di Francesco Monte che imita Cesare Cremonini a Tale e Quale Show Dopo l'ottima imitazione di Ed Sheeran, Francesco Monte è tornato a Tale e Quale Show nei panni di Cesare Cremonini. Il tarantino ha cantato uno dei cavalli di battaglia del cantante bolognese: Latin Lover. Monte ha fatto una buona esibizione, è stato

Eva Grimaldi spiazza la giuria di Tale e Quale : “Ho fatto cag*re” : Tale e Quale Show, Eva Grimaldi imita Alice e lascia di stucco la giuria: “Ho fatto cag*re…” Puntata ricca di colpi di scena quella di Tale e Quale Show di stasera, venerdì 4 ottobre 2019, iniziata con un triste annuncio fatto dal padrone di casa Carlo Conti, ma poi proseguita con la consueta allegria di sempre. E a far ridere non poco sia il pubblico presente nello studio 5 della sede Rai ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma ...

DAVID PRATELLI - CHRISTIAN DE SICA/ 'Non meritavo l'ultimo posto' - Tale e Quale Show - : DAVID PRATELLI è CHRISTIAN De SICA dopo l'ultimo posto della scorsa puntata. A Tale e Quale Show è uno dei migliori, nonostante le critiche.

Loretta Goggi difende i giudici di Tale e Quale Show Passano gli anni ma certe critiche non cambiano mai. E anche per il 2019 la giuria di Tale e Quale Show è stata presa di mira per via dei suoi giudizi. Giudizi, a detta di tanti, eccessivamente buoni e clementi nei confronti dei vari concorrenti.

Tale e Quale Show 2019/ Diretta e classifica 4a puntata - Carlo Conti : 'Momento triste' : Tale e Quale Show 2019, Diretta, classifica e imitazioni quarta puntata, 4 ottobre, Raiuno. Discorso di Carlo Conti sui poliziotti uccisi.

Carlo Conti all’inizio di Tale e Quale Show : “Stasera tanta tristezza” : Tale e Quale Show, quarta puntata. Carlo Conti: “Serata con la tristezza nel cuore” Quarta puntata dell’edizione 2019 di Tale e Quale Show quella di stasera, venerdì 4 ottobre 2019, trasmessa come sempre a partire dalle 21.30 circa sulla prima rete, dopo Soliti Ignoti di Amadeus. E l’inizio, però, non è stato uguale a quello di tutti gli altri appuntamenti. Il padrone di casa Carlo Conti ha infatti aperto la diretta ...

JESSICA MORLACCHI - CELINE DION/ 'Con Laura Pausini ho sbagliato…' - Tale e quale show - : JESSICA MORLACCHI, Tale e quale show 2019: dopo l'imitazione poco convincente di Laura Pausini si confronta con la star CELINE DION.

Tale e Quale Show 2019/ Diretta e classifica 4a puntata : Jessica Morlacchi elogia... : Tale e Quale Show 2019, Diretta, classifica ed imitazioni quarta puntata, 4 ottobre, Raiuno. Il giudice speciale di questa sera è Serena Rossi.

