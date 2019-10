«Tafida non deve morire» Londra | il giudice non stacca la spina alla bimba di 5 anni | ok

«Tafida non deve morire» - la bimba di 5 anni andrà al Gaslini. La madre al Papa : «Venga a trovarla» : Da Londra, l'Alta Corte britannica ha accolto il ricorso dei genitori contro la decisione di "staccare la spina" alla piccola

C'è speranza per Tafida - il giudice : "Non staccate la spina - la bimba può curarsi in Italia" : L'Alta Corte britannica si è espressa in favore dei genitori, che si erano opposti alla decisione dei medici inglesi, pronti...

Tafida a 5 anni non deve morire : “Non sarà staccata la spina - andrà al Gaslini di Genova” : Un giudice dell'Alta Corte britannica ha stabilito che Tafida Raqeeb, che a 5 anni vive in uno stato di coscienza minima dopo aver subito una delicata operazione al cervello, non deve morire, accogliendo il ricorso dei genitori contro la decisione dei medici del Royal Hospital di Londra di staccarle la ventilazione che la tiene in vita.Continua a leggere

Tafida non deve morire : andrà al Gaslini di Genova la bimba a cui i medici inglesi volevano staccare la spina : Tafida Raqeeb non deve morire: lo ha deciso oggi un giudice dell’Alta Corte britannica accogliendo - a differenza di casi analoghi - il ricorso dei genitori contro la decisione dei medici del Royal London Hospital, dove la bimba di 5 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo aver subito a febbraio un intervento al cervello, di staccare la ventilazione.Lo riportano i media. La famiglia ha chiesto di trasferirla al Gaslini di Genova, ...