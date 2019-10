Taekwondo | Europei Juniores 2019 | Pietro Pilunni conquista il bronzo nei -51 kg!

Taekwondo - Europei cadetti 2019 : Giulia Maggiore regala la prima medaglia all’Italia! : Terza ed ultima giornata di gare a Marina d’Or (Spagna) per gli Europei cadetti 2019 di Taekwondo (da domani fino al 6 toccherà agli Juniores). Oggi finalmente, dopo le prestazioni non eccezionali degli scorsi giorni, l’Italia si è sbloccata nel medagliere grazie al bronzo ottenuto da Giulia Maggiore nei -59 kg femminili. La sconfitta in semifinale contro l’inglese Morgan Curtis (9-6) non le ha permesso di lottare per la medaglia ...

Taekwondo - Europei Cadetti 2019 : stop ai quarti per Elia Torre e Aurora Ceccantini : Seconda giornata di gare a Marina d’Or (Spagna) per gli Europei Cadetti 2019 di Taekwondo. Sui tatami spagnoli si sono svolti i combattimenti di altre sei categorie di peso. Anche oggi gli azzurri non sono riusciti a trovare il grande acuto, fermandosi ai piedi del podio. I migliori sono stati Elia Torre (-49 kg) e Aurora Ceccantini (-55 kg), eliminati ai quarti di finale, rispettivamente dal russo Kirill Korolev per 17-8 e dalla ...