Stefano Sensi ha stregato Barcellona | per l' Inter è già insostituibile

Calcio - Stefano Sensi : “Avere accanto giocatori tecnici come Jorginho e Verratti aiuta” : Dal ritiro della Nazionale italiana di Calcio ha parlato oggi al sito federale Stefano Sensi, centrocampista appena acquistato dall’Inter e già in gol in Serie A con la maglia nerazzurra contro il Lecce. Il calciatore ha parlato delle due gare che attendono gli azzurri sulla strada verso gli Europei del 2020. Sensi è partito dalla sua posizione in campo: “Avere accanto giocatori tecnici come Jorginho e Verratti aiuta, posso giocare ...