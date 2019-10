Sparatoria Trieste | chi sono Matteo Demenego e Pierluigi Rotta

TRIESTE - Sparatoria IN QUESTURA : MORTI 2 POLIZIOTTI/ Video '6 colpi di pistola - poi…' : SPARATORIA TRIESTE, Video: uccisi due POLIZIOTTI, un terzo agente ferito in QUESTURA è grave. Il racconto dei testimoni, dagli spari alle ambulanze.

Sparatoria Trieste - l'audio di una poliziotta in Questura : “Siamo in ostaggio, hanno preso la pistola ai colleghi e sento degli spari”. A parlare, in un audio, è una poliziotta che si trova all’interno della Questura di Trieste quando viene aperto il fuoco su alcuni agenti nella Sparatoria in cui perdono la vita due agenti e tre rimangono feriti (LE FOTO). La poliziotta racconta i momenti di agitazione all’interno dell’edificio: “Siamo in ostaggio dentro la Questura di Trieste perché sono stati ...

Sparatoria nella Questura di Trieste<br>Morti due poliziotti : Aggiornamento ore 20:15 - La Polizia di Stato ha comunicato che il Capo della Polizia Gabrielli e la Ministra dell?Interno Lamorgese stanno andando a Trieste.#CapodellaPolizia Gabrielli e #MinistroInterno Lamorgese stanno raggiungendo #Trieste per stringersi intorno alle famiglie di Pierluigi e Matteo ed esprimere vicinanza alle donne e agli uomini della Questura di Via Tor Bandena e ai triestini tutti pic.twitter.com/9ISjE3RPnn— ...

