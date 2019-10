Sparatoria in questura a Trieste | morti due agenti 

Trieste - Sparatoria davanti alla questura : morti due poliziotti. Fermati il killer e il fratello : “Ha sfilato arma e fatto fuoco a bruciapelo” : Due poliziotti sono morti in una sparatoria avvenuta in questura a Trieste. Un terzo collega è rimasto ferito di striscio a una mano. Il killer e suo fratello, sospettati di una rapina avvenuta qualche ora prima, sono entrambi stati Fermati dopo aver tentato la fuga. Uno dei due è ferito. I due fratelli, spiega la polizia, erano stati accompagnati in questura da personale delle volanti dopo “un’attività di ricerca del responsabile della ...

Sparatoria davanti alla Questura di Trieste<br>Morti due poliziotti : Aggiornamento ore 18:19 - Arrivano notizie secondo cui i due agenti sarebbero morti e sarebbe coinvolto anche un terzo poliziotto. Secondo una prima ricostruzione sulla base delle dichiarazioni del titolare di un locale della zona, si sono sentiti gli spari provenire dall'interno della Questura, poi un giovane sarebbe uscito di corsa dalla Questura con in mano un'arma e avrebbe provato ad aprire un'auto della polizia parcheggiata lì vicino, ...

Sparatoria nella Questura di Trieste : uccisi due poliziotti - un terzo gravemente ferito : Questo pomeriggio, in una Sparatoria avvenuta all’ingresso della Questura di Trieste, due agenti sono stati uccisi ed uno è stato ferito e versa in gravissimi condizioni. Stando alle prime ricostruzioni un uomo, condotto insieme al fratello in Questura questo pomeriggio per aver rapinato uno scooter, sarebbe il protagonista dell’episodio. A quanto si apprende, avrebbe aggredito alle spalle un agente strappandogli la pistola ...

Trieste - Sparatoria in Questura : morti due poliziotti - chi sono gli assassini : Due poliziotti sono morti in una sparatoria dentro la Questura di Trieste, uno ferito è in ospedale. A uccidere gli agenti sarebbe stato un rapinatore di origine est-europea, andato in Questura accompagnato dal fratello per accertamenti. ASCOLTA L'AUDIO - "Li hanno uccisi tutti e due due". La comuni

