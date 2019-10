SONDAGGI Renzi-Pd-M5s-Leu-Verdi oltre il 50% | Lega al 30% e FdI al 9%

Ansia Pd - Zingaretti affronta la "caccia alla visibilità" di Renzi (e i SONDAGGI preoccupano) : L'addio al Pd di Matteo Renzi e la sua conseguente onnipresenza mediatica creano problemi al mondo dem: Zingaretti si...

SONDAGGIo - Matteo Renzi ruba voti a Cambiamo : così Giovanni Toti rischia di restare stritolato : Una cosa sembra certa: lo scontro tra i due Mattei, Renzi e Salvini, avrà una pesante conseguenza: chi si colloca al centro dovrà schierarsi a favore dell'uno o dell'altro. Tanto che Forza Italia, che deve decidere se stare a destra con i sovranisti o al centro con i Renziani, si sta sgretolando. E

SONDAGGIo Youtrend : Italia Viva di Matteo Renzi al 4 - 3 per cento - il Pd perde un punto e si ferma al 20 - 1 : Si consolida Italia Viva di Matteo Renzi al 4,3 per cento mentre perde un punto percentuale il Pd che si attesta al 20,1 per cento. In calo anche il Movimento 5 stelle ora al 19,8 per cento (-0,4) e la Lega di Matteo Salvini al 31,8 per cento (-0,3) che però resta saldamente il primo partito. E' qua

SONDAGGI - Conte è il più influente nella maggioranza giallo-rossa - Renzi è al secondo posto : Il presidente del Consiglio è considerato la persona che più conta all'interno della maggioranza di governo: lo pensa il 49% degli elettori. Dietro di lui c'è Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, che gode di un 20%. Di Maio e Zingaretti sono solo al terzo e quarto posto. secondo il Sondaggio Emg Acqua la Lega è sempre il primo partito, con il 32,6%.Continua a leggere

SONDAGGIo Ixè : se si votasse con maggioritario vincerebbe coalizione di governo PD-M5S-Renzi : A Cartabianca ieri sera sono stati svelati i risultati di un nuovo Sondaggio politico condotto da Ixè. Viene confermata la tendenza evidenziata anche da altri istituti, ossia che tutti i principali partiti, dalla Lega al MoVimento 5 Stelle, dal PD a Forza Italia, sono in calo, mentre Fratelli d'Italia continua a crescere. Una nota leggermente diversa riguarda il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, che Swg per esempio dà in ...

SONDAGGIo Ixè - puniti Matteo Salvini e Renzi : Lega sotto al 30% - Italia Viva crolla subito : L'istituto Ixè sembra andare in (relativa) controtendenza rispetto agli altri sondaggi. I numeri, rivelati in anteprima nel corso del programma CartaBianca su Rai 3, posizionano la Lega sotto il 30 per cento. Un risultato amarissimo per il Carroccio, che però non minerebbe il primato rispetto alle a

SONDAGGIo Tecnè per Quarta Repubblica - dopo la scissione giù Pd e Matteo Renzi. Tiene Salvini : La Lega si conferma primo partito. Matteo Salvini sembra non aver subito grossi scossoni dopo la crisi e la formazione di un nuovo governo che lo vede all'opposizione. Il Carroccio infatti vanta ancora un 31,4 per cento anche se, rispetto alla scorsa settimana, perde 0,6 punti percentuali. Il sondag

SONDAGGI politici SWG : Lega ancora oltre il 30% - sorride Giorgia Meloni - Renzi in calo : L'evento politico del mese di settembre può senza dubbio essere rappresentato dal fatto che Matteo Renzi è uscito in maniera ufficiale dal Partito Democratico, dando vita la suo progetto politico denominato Italia Viva. C'è attesa, dunque, per conoscere quale sia la valenza in seno all'elettorato in fatto di consenso della nuova realtà della scena politica sapendo che, ben presto, si andrà a conoscere quanto l'ex premier sarà in grado di essere ...

SONDAGGI politici Noto : Renzi farà cadere il governo secondo 60% italiani : Sondaggi politici Noto: Renzi farà cadere il governo secondo 60% italiani La scorsa settimana, l’istituto Noto ha dedicato un focus su Italia Viva, il partito dell’ex premier Matteo Renzi. Le società demoscopiche hanno già iniziato a testare la forza elettorale della nuova forza politica che raccoglierebbe un consenso che va dal 3 al 5%. Sondaggi politici Noto: il nome Italia Viva non piace ad un italiano su due Un consenso ...

SONDAGGI - ottobre inizia male per (quasi) tutti : Renzi - l'effetto novità è già finito : Ultimo Sondaggio Swg per TgLa7. Non sorridono i partiti che formano la maggioranza di governo (cala il M5s, in stallo il Pd)...

SONDAGGI politici : Lega in calo ma resta al 32 - 8% - Renzi sotto il 5% : La rilevazione dell'istituto specializzato SWG segnala la tenuta della Lega, che perde leggermente consenso ma resta ampiamente il primo partito. In leggero calo il Movimento 5 Stelle, stabile il Partito Democratico, non sfonda Italia Viva di Matteo Renzi, che resta al di sotto del 5% dei voti.Continua a leggere

SONDAGGI elettorali Swg - battuta d’arresto per Renzi che perde mezzo punto : Sondaggi elettorali Swg, battuta d’arresto per Renzi che perde mezzo punto È una battuta d’arresto quella di Italia Viva questa settimana secondo i Sondaggi elettorali di Swg per il Tg di La7. Per la prima volta c’è il segno meno davanti alle intenzioni di voto per il nuovo partito di Renzi. Certo, c’è il ritorno di Liberi e Uguali tra i partiti sondati, che convive con la Sinistra che pure ne era una parte. Ma è ...