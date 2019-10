Sequestrati dalla Guardia di Finanza 400 articoli illegali e potenzialmente pericolosi

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Pescara - Nei giorni scorsi militari del Gruppo delladidi Pescara, nel corso delle quotidiane attività di controllo economico del territorio - finalizzate a contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti non sicuri - hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale al centro di Pescara. L’accesso ha consentito alle Fiamme Gialle di rinvenire sugli scaffali dell’esercizio commerciale di proprietà di un cittadino di origine cinese numerosi giocattoli e prodotti elettrici non conformi alle vigenti disposizioni di legge cd. “Codice al Consumo”. L’azione dei finanzieri ha permesso così il sequestro amministrativo di oltre 400 giocattoli destinati a bambini dai 3 agli 8 anni, nonché di quaranta dispositivi elettrici privi degli standard di sicurezza richiestiLegge, dunque non sicuri per l’acquirente. Il titolare ...

