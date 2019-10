SEGA Mega Drive Mini è finalmente disponibile

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 4 ottobre 2019)annuncia che ilè da oggi! Laconsole è basata sul Modello 1 deloriginale, lanciato nell'ottobre 1988 in Giappone, nell'agosto 1989 in Nord America e nel 1990 in tutto il mondo ed è più piccola del 55% rispetto al. Per la prima volta i giocatori potranno divertirsi con 42 giochi classici, tra cui: Darius, Earthworm Jim, Alisia Dragoon, Monster World IV, Probector, Castlevania : The New Generation,Man®: The Wily Wars, e molti altri!Ilcomprende anche due riproduzioni USB dei controller dela tre pulsanti, un cavo di alimentazione Micro-B USB (adattatore AC NON inclusi) e un cavo HDMI. Per celebrare il lancioha pubblicato due nuovi trailer:Leggi altro...

