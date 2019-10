Sciopero operai Whirlpool | funerale della lavatrice per strade Capitale

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma – Stabilimenti chiusi ein corteo a Roma. Oggi è il giorno dellodopo l’annuncio dell’azienda di voler cedere la fabbrica di Napoli. I sindacati dei metalmeccanici riferisconoriuscita dellocon tutti gli stabilimenti chiusi. Alla manifestazione dei lavoratori oltre ai leader di Fiom, Fim e Uilm partecipa anche il segretarioCGIL Maurizio Landini. “No Napoli, no”. I lavoratorifabbrica napoletana sono partiti in corteo da PiazzaRepubblica per raggiungere il Ministero dello Sviluppo Economico. In testa al corteo va in scena il: quattro lavoratori portano unacon sopra una croce. “Pieno sostegnoCisl alla mobilitazione di oggi dei lavoratori. Il Governo ai massimi livelli deve intervenire per riaprire la trattativa e far rispettare gli impegni ...

fattoquotidiano : Cnh Industrial chiuderà fabbriche di S. Mauro Torinese e Pregnana Milanese: 260 esuberi. Sciopero spontaneo degli o… - zazoomnews : Whirlpool Napoli operai in sciopero: Produzione bloccata - #Whirlpool #Napoli #operai #sciopero: - pieroAlessio : #Whirlpool Napoli, operai in sciopero: 'Produzione bloccata' @CislNazionale Non aveva risolto la questione… -