Scettici M5S | pubblicata la Carta di Firenze | stop al capo politico e a

Scettici M5S - on line Carta di Firenze : 13.42 "Per un rinascimento 5 Stelle:coerenza, democrazia interna e centralità degli attivisti":esponenti"Scettici"del M5S mettono in rete la Carta di Firenze rivendicando l'originario obiettivo primario e "sostituire una partitocrazia sempre più degenerata con una rete di cittadini attivi e consapevoli". Tra i punti,democrazia interna e convocazione di un'assemblea nazionale,superamento del capo politico mediante la introduzione di organi ...

Governo M5S-Pd : favorevoli gli elettori - Scettici i militanti : La durata del Governo è legata soprattutto al fatto che nessuno dei due alleati esca perdente a livello elettorale. La necessità che nel programma ci sia equilibrio tra i temi dell’uno e dell’altro

Dentro M5S prevale lo Scetticismo sul Pd : Arriva Sergio Battelli, il trend setter dei deputati M5s davanti alla buvette, in un insolitamente sobrio abito nero: “È l’abito del funerale”, ironizza.In aula al Senato va in scena il botta e risposta tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini, fuori uno sparuto manipolo di groupie innalza un lenzuolo: “Conte l’Italia ti ama”. E tra lo sciamare dei senatori e deputati in gita a Palazzo Madama si inizia a ...