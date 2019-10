“Santa subito” di Alessandro Piva in selezione ufficiale alla Festa del Cinema di Roma

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Dpartecipazione al bando “SOCIAL FILM FUND CON IL SUD”, promosso da Fondazione Apulia Film Commission e Fondazione CON IL SUD,prestigiosa vetrina delladeldi. È questa la incoraggiante parabola di, film documentario diche racconta la storia di Santa Scorese, giovane attivista cattolica della provincia di Bari che per anni subisce le morbose attenzioni di uno sconosciuto molestatore, fino all’epilogo più tragico. Il film documentario è il primo dei 10 titoli prodotti da Fondazione CON IL SUD e Apulia Film Commission a essere selezionato per un festival internazionale. La proiezione, indelladeldi, è in programma venerdì 25 ottobre alle 22.30 all’Auditorium Parco della Musica. La vicenda di Santa Scorese, accoltellata a morte a soli 23 anni dal suo persecutore, davanti agli occhi ...

