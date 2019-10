San Pietro | caduti piccoli frammenti di soffitto durante la messa del Papa

San Pietro - cadono frammenti dal soffitto durante la messa di Papa Francesco : Piccoli frammenti del soffitto della basilica di San Pietro sono caduti a terra oggi pomeriggio durante la messa celebrata dal Papa per l'ordinazione di quattro nuovi vescovi. Per precauzione la...

"Dio salvi la Chiesa". Cattolici in preghiera davanti a San Pietro : Felice Manti Kermesse senza sigle a largo Giovanni XXIII: «Il male è dentro di noi, adesso basta» È almeno dagli anni Settanta che «da qualche fessura è entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio» per dirla con le parole di Paolo VI. Ma è a distanza di cinquant'anni che la puzza del Male comincia a diventare insopportabile, anche per gli stessi Cattolici. Che per una volta hanno deciso di deporre sigilli, slogan e bandierine per ...

Una statua per i migranti a Piazza San Pietro. Il Papa : "Ricordi a tutti la sfida dell'accoglienza" : Al termine della messa per la 105/a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato e della recita dell’Angelus, Papa Francesco, dopo aver salutato sul sagrato di San Pietro i cardinali, i vescovi e i sacerdoti presenti, è salito sulla ‘Papamobile’ scoperta per fare il giro tra la folla dei fedeli in Piazza, oggi composta in gran numero anche da migranti di tutte le nazionalità.“In unione con i fedeli di ...

Il monumento ai migranti in piazza San Pietro : Un monumento per ricordare il dramma delle migrazioni è stato inaugurato da Papa Francesco in piazza San Pietro in occasione della 105esima giornata del migrante. Si tratta di una zattera in bronzo e argilla dell'artista canadese Timothy Schmalz con a bordo riprodotti 140 migranti di varie epoche e luoghi, dagli indigeni sudamericani agli ebrei perseguitati dal nazismo fino agli africani che fuggono la fame. E' "un gruppo di migranti di ...

Papa Francesco inaugura a San Pietro la statua : un barcone di migranti - "nessuno escluso" : Un Papa Francesco a senso unico. In occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, il Pontefice ha ribadito: "Non possiamo rimanere insensibili, con il cuore anestetizzato, di fronte alla miseria di tanti innocenti, non possiamo non piangere". Dunque ha ricordato come è necessario "

Papa Francesco inaugura statua per i migranti in San Pietro : Sergio Rame Il monumento sarà collocato in Vaticano: raffigura una zattera in bronzo e argilla. Il Papa: "Nessuno venga escluso" La "preoccupazione amorosa" verso i "meno privilegiati" è "richiesta" al popolo di Dio e non bisogna "escludere nessuno" né "lasciare fuori nessuno". In occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che quest'anno è giunta alla 105esima edizione, Papa Francesco è tornato a ricordare alle ...

San Pietroburgo - Monaco e Londra ospiteranno le finali di Champions League dal 2021 al 2023 : Nel Comitato esecutivo riunito martedì a Lubiana, in Slovenia, la UEFA ha assegnato l’organizzazione delle finali di UEFA Champions League per le edizioni 2021, 2022 e 2023 alla Zenit Arena di San Pietroburgo, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e

L’Isola di Pietro 3 storia - AlesSandro che fine ha fatto davvero? : Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, il destino di Alessandro Ferras: cosa gli succederà davvero? Alessandro Ferras è il grande assente della terza stagione de L’Isola di Pietro. Cosa gli succederà? Non mancano le nuove anticipazioni sulla serie Tv con Gianni Morandi protagonista, che ci permettono di capire meglio parte della storia. Alcune settimane fa, attrici […] L'articolo L’Isola di Pietro 3 storia, Alessandro che ...

ATP San Pietroburgo – Medvedev asfalta Coric in finale - terzo successo della stagione per il russo : Il tennista russo si impone nel torneo di casa, ottenendo così la terza vittoria in stagione dopo Sofia e Cincinnati Daniil Medvedev vince il torneo di casa, conquistato il ‘St. Petersburg Open‘, torneo Atp World Tour 250 sul veloce indoor di San Pietroburgo, in Russia. La testa di serie numero 1 del seeding non lascia scampo a Borna Coric, stendendolo con il punteggio di 6-3, 6-1 e dominando il gioco dal primo all’ultimo ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : trionfo di Daniil Medvedev davanti al pubblico di casa : Oggi è andata in scena la finale del tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo l’ultimo atto è a senso unico ed il numero uno del seeding, il padrone di casa Daniil Medvedev, trionfa davanti al proprio pubblico asfaltando il croato Borna Coric, testa di serie numero 4, che cede nettamente in 70 minuti per 6-3 6-1. Nel primo set, durato quaranta minuti, l’equilibrio dura fino al 2-2, poi nel ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : la finale sarà tra Daniil Medvedev e Borna Coric : Oggi sono andate in scena le semifinali del tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo, ormai orfano di Tennisti azzurri: sul cemento indoor russo nella sfida della parte alta soffre oltre misura ma arriva all’ultimo atto il numero uno del seeding, il padrone di casa Daniil Medvedev, che riesce a porre fine alla favola del qualificato bielorusso Egor Gerasimov, sconfitto con un duplice 7-5. In finale domani il suo ...

ATP San Pietroburgo – Daniil Medvedev in finale : Gerasimov sconfitto con un doppio 7-5 : Daniil Medvedev raggiunge la finale di San Pietroburgo: il tennista russo batte Egor Gerasimov con un doppio 7-5 Servono 91 minuti a Daniil Medvedev per accedere alla finale dell’ATP di San Pietroburgo. Il tennista russo, numero 4 al mondo, sembra averci preso gusto con le finali, dopo aver raggiunto l’ultimo atto degli US Open prima di arrendersi ad uno strepitoso Nadal. Quest’oggi Medvedev si è imposto con un 7-5 / 7-5 ai danni del ...

Vaticano - inchiesta su abusi : possibile episodio di molestie nella sacrestia di San Pietro : Una scuola per aspiranti sacerdoti, il pio collegio Opera di Don Folci, sarebbe finito al centro di due inchieste parallele, una interna al Vaticano e l’altra portata avanti dalla procura di Roma. Si indaga su una serie di abusi compiuti nel corso del tempo nei confronti di uno studente: un lungo elenco di imposizioni ottenute con l’autorità che avrebbero creato una sudditanza psicologica nella vittima, impedendole di reagire alle angherie ...