Samsung vuole smartphone più sicuri | ecco il nuovo sistema di accesso tramite PIN

Fonte : tuttoandroid

(Di venerdì 4 ottobre 2019) È stato approvato uned interessante brevettoche propone ununico e singolare per la gestione delle sicurezza del proprio. Dopo il brevetto che mostrava il display mobile nei nuovi, la compagnia deposita unpatent che prende in considerazione il riconoscimento delle dita utilizzate per sbloccare il telefono. Come si può vedere dall’immagine qui sopra, l’idea diè quella di integrare undi protezione in grado di riconoscere se il dito utilizzato per immettere il PIN è il nostro o quello di un altro. Se ci pensiamo, il codice PIN è una barriera d’ingresso di modesta utilità ma che risulta completamente inutile nel momento in cui viene meno la sua segretezza. In questo caso, il telefono e iloperativo non è assolutamente in grado di distinguere chi ha inserito il codice PIN. ...

