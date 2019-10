Salini Impregilo | sì all’aumento di capitale per la nascita di Progetto Italia

Salini Impregilo : assemblea approva aumento 600 mln per Progetto Italia : Milano, 4 ott. (Adnkronos) – L’assemblea straordinaria di Salini Impregilo ha approvato a maggioranza l’aumento di capitale da 600 milioni decisivo per la partenza di Progetto Italia. I soci, riuniti a Milano, sono chiamati ad approvare anche diverse modifiche allo statuto sociale del gruppo, tra cui il cambio di denominazione. La società non si chiamerà più Salini Impregilo, ma con l’ingresso di Cdp e il ...