UNA VITA - anticipazioni puntata di Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 836 di Una VITA di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019: Celia fa vedere a Lucia una fotografia da cui si comprende che il suo tutore, Joaquin, conosceva da tempo i marchesi de Valmez… Le donne di Acacias trovano Ursula lungo la strada e la insultano, poi però arriva padre Telmo che la soccorre… Samuel accoglie in casa un losco individuo… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). ...

Fra Sabato e domenica sono arrivati a Lampedusa più di 170 migranti a bordo di 9 imbarcazioni diverse : Fra sabato 29 e domenica 30 settembre sono arrivati a Lampedusa più di 170 migranti a bordo di 9 imbarcazioni diverse. Lo scrive LiveSicilia riportando orari e dati di diversi sbarchi, l’ultimo dei quali è avvenuto domenica intorno alle 18.

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì). Nel nome del padre verde. Nessun complotto. Dietro Greta Thunberg c’è la formidabile utopia svedese del millennio sostenibile. Parla Kajsa N

Previsioni meteo 21 settembre : Sabato di sole - domenica torna il maltempo : Le Previsioni meteo di oggi sabato 21 settembre dicono che sarà una giornata prevalentemente serena in gran parte dell’Italia. Una giornata di “tregua” in attesa della burrasca autunnale e l'ondata di maltempo che domani colpirà la penisola. Oggi previsto qualche rovescio sulla Sicilia orientale e, in serata, su Piemonte e Liguria.Continua a leggere

Pausa del maltempo prevista per Sabato - da domenica ritorno delle piogge : Roma - Archiviato l'impulso instabile delle scorse ore, una temporanea rimonta anticiclonica interesserà l'Italia nella giornata di sabato, con tempo in prevalenza stabile e temperature in ripresa, pur su valori sostanzialmente in linea con le medie del periodo o lievemente al di sopra su tirreniche ed Isole Maggiori. domenica tuttavia avanzerà una perturbazione atlantica legata ad un vortice sulle Isole Britanniche, ...

Le previsioni meteo del weekend da Sabato 21 a domenica 22 settembre : Ancora un po’ di sole sabato, piogge domenica. Sono queste le previsioni meteo per il weekend del 21 e 22 settembre. La settimana, secondo gli esperti, dovrebbe quindi chiudersi con una nuova perturbazione sull’Italia (LE previsioni). Il meteo di sabato 21 Per sabato è previsto su gran parte del Paese tempo soleggiato, con temperature diurne gradevoli e in linea - o poco sopra - con le medie. Già in serata, però, in diverse zone aumenterà la ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Sabato 21 e domenica 22 settembre 2019 : anticipazioni puntata 822 di Una VITA di sabato 21 e domenica 22 settembre 2019: Antonito comunica al padre Ramon di essere pronto a dire addio ai propri sogni di gloria e di volersi concentrare da ora in poi sull’attività di famiglia. Samuel si reca a nascondere dei soldi e alcuni gioielli in una scatola in cucina, in modo da fingere un furto in casa e giustificare la pugnalata che gli è stata inferta… Una VITA: tutte le nostre news ...

Meteo - Sabato di sole : ma da domenica in arrivo temporali e grandinate : Addio agli ultimi sprazzi d'estate. Arriva definitivamente l'autunno. Dopo l'ultimo colpo di coda di sole che splenderà nel corso della giornata di sabato, da domenica...

Municipio X - Sabato e domenica appuntamento con il Palio di Ostia Antica : Dame e messeri sono pronti per la consueta festa al Borgo dove si celebra il Palio di Ostia Antica. Una tradizione che si rinnova ogni anno con i due appuntamenti: il solstizio d’estate che si celebra in giugno e l’equinozio d’autunno. sabato 21 e domenica 22 settembre ecco le due giornate rinascimentali nelle quali, tra storia ed immaginazione, tra rigore scientifico e libertà dello spettacolo, si intende valorizzare il patrimonio culturale ed ...

Una Vita - Il Segreto - Beautiful : dal 14 settembre in onda anche di Sabato e domenica : Le telenovele più amate di Canale 5 ritorneranno ad andare in onda sette giorni su sette dal prossimo 14 settembre 2019. Si tratta di Una Vita, de Il Segreto e Beautiful, la novità sicuramente renderà felici i milioni di telespettatori che seguono con passione le vicende di queste soap da lunghissimi anni. Le soap opera da maggio erano state programmate dal lunedì al venerdì, con l'eccezione delle vicende legate ad Acacias 38 che sono state ...

Rfi : Sabato e domenica lavori tra Roma Tuscolana e Ostiense : Roma – Cantieri sabato 7 e domenica 8 settembre fra le stazioni Roma Tuscolana e Roma Ostiense per lavori di adeguamento dell’infrastruttura ferroviaria del Nodo di Roma agli standard della rete europea per il traffico dei treni merci, previsti nell’ambito del Corridoio intermodale Scandinavo – Mediterraneo. Lo si legge in una nota di Rfi. Circa 55 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte ...