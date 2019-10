Rugby | Mondiali 2019 | Inghilterra e Argentina per i quarti | il Giappone non può sbagliare

Rugby - Italia fuori dai Mondiali : contro il Sudafrica finisce con un massacro - 49-3 : Serviva un'impresa all'ItalRugby per conquistare la sua prima qualificazione storica ai quarti di finale di Coppa del Mondo, ma a Shizuoka contro il Sudafrica non è arrivata. Gli Springboks si sono imposti con un roboante, ma severo, 49-3 e ha condannato l'Italia al triste destino dell'eliminazione,

Rugby - Mondiali 2019 : Italia battuta fisicamente - ma è il rosso a chiudere il discorso : E’ finita 49-3 per il Sudafrica e alla vigilia un ko così pesante non era da escludere. Ma la partita giocata a Shizuoka poteva raccontare tutta un’altra storia e se gli azzurri avevano oggettivamente poche chance di fare il colpaccio, sicuramente la linea di demarcazione va fissata al 43° minuti, con la follia di Lovotti (assieme a Quaglio) che spegne le speranze azzurre. Partiamo, dunque, dalla fine. Il fallo a gioco fermo del pilone azzurro ...

Rugby - Mondiali 2019 : Giappone-Samoa. Programma - orario e tv : Una partita attesa da milioni di persone nel Sol Levante. Dopo aver battuto 19-12 l’Irlanda in maniera tanto sorprendente quanto meritata torna in campo il Giappone che nel Mondiale casalingo di Rugby se la vedrà contro le Samoa, in una sfida valida per la terza giornata del Gruppo A. Dopo aver superato i “Verdi”, dando seguito all’affermazione all’esordio contro la Russia, il favore dei pronostici e tutto per i ...

Rugby - Mondiali 2019 : Inghilterra-Argentina. Programma - orario e tv : Domani, sabato 5 ottobre, la Coppa del Mondo di Rugby propone, tra le tre sfide in Programma, quella valida per la Pool C, che alle ore 10.00 italiane, metterà di fronte Inghilterra ed Argentina. Gli inglesi hanno vinto con bonus sia contro Tonga che contro gli USA e guidano la classifica, mentre l’Argentina, che ha perso con la Francia prima di battere Tonga, ha bisogno di un successo per continuare a sperare nei quarti. World Rugby e Rai ...

Rugby - Mondiali 2019 : il calendario di sabato 5 ottobre. Programma - orari - tv e streaming : Dopo l’unica partita di oggi, prosegue domani, sabato 5 ottobre, la Coppa del Mondo di Rugby. Saranno in Programma tre sfide, la prima, valida per la Pool D, alle ore 07.15 italiane, sarà Australia-Uruguay, mentre la seconda, valida per la Pool C, alle ore 10.00 italiane, sarà Inghilterra-Argentina, infine la terza, valida per la Pool A, alle ore 12.30 italiane, sarà Giappone-Samoa. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Sudafrica 3-49 - gli azzurri lottano - ma la follia di Lovotti li condanna : Una partita buttata via per un momento di follia assurdo. 42 minuti giocati tatticamente benissimo, soffrendo fisicamente, perdendo due uomini per infortunio, ma senza cedere mai. Poi, quando l’Italia è in attacco con una punizione a favore, ecco che Andrea Lovotti ribalta a gioco fermo un avversario. Cartellino rosso e partita che, di fatto, finisce qui. follia inaccettabile che rovina una partita che gli azzurri stavano giocando bene ...

Italia-Sudafrica dei Mondiali di Rugby in diretta TV : Questa mattina a Shizuoka la Nazionale di rugby gioca la prima partita decisiva dei gironi contro una delle grandi favorite: le informazioni e link per seguirla in diretta

LIVE Italia-Sudafrica Rugby - Mondiali 2019 in DIRETTA : azzurri - serve l’impresa della storia per un sogno chiamato quarti di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.11 Oggi appuntamento con la storia per la Nazionale italiana: sfida al Sudafrica per conquistare una clamorosa qualificazione ai quarti di finale. 11.10 Buongiorno e ben ritrovati con il grande rugby internazionale. La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – La formazione del Sudafrica – La formazione dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla ...

Italia-Sudafrica oggi - Mondiali Rugby : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo Namibia e Canada, ora Sudafrica e Nuova Zelanda: oggi tocca agli Springboks affrontare gli azzurri in quella che per entrambe le Nazionali sarà il terzo match valido per la Coppa del Mondo di rugby: in Giappone, all’Ecopa Stadium di Shizuoka, oggi, venerdì 4 ottobre, alle ore 11.45 italiane, nella sfida della Pool B, gli uomini di Conor O’Shea affronteranno il Sudafrica. World rugby e RAI hanno raggiunto l’intesa per la ...

DIRETTA Italia-Sudafrica - LIVE Mondiali Rugby 2019 : come vederla in tv e streaming. Orario e programma : L’unico match di giornata in programma per quanto concerne la Coppa del Mondo di rugby riguarda proprio l’Italia: in Giappone, precisamente all’Ecopa Stadium di Shizuoka, oggi, venerdì 4 ottobre, alle ore 11.45 italiane, nella Pool B della rassega iridata andrà in scena il match degli azzurri, che se la vedranno con gli Springboks. Gli uomini di Conor O’Shea affronteranno infatti il Sudafrica per un posto ai quarti di ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Sudafrica - Cheslin Kolbe è il pericolo pubblico numero 1 : Domani mattina alle 11.45 a Shizuoka l’Italia di Conor O’Shea affronterà il Sudafrica nella sfida attesa ormai da anni dal Rugby azzurro. Una sfida da dentro o fuori, che può valere una storica qualificazione ai quarti di finale Mondiali, ma contro una squadra che sulla carta non appare avere punti deboli. E se la mischia degli Springboks è devastante, la mediana esperta e di qualità e i trequarti hanno giocatori di livello mondiale, gli occhi ...

Rugby - Mondiali 2019 : Irlanda-Russia 35-0 - serve un’ora per conquistare il bonus : Doveva scrollarsi di dosso la delusione per la sconfitta con il Giappone e l’Irlanda lo fa contro una Russia volenterosa, ma nulla più. Tre mete nel primo tempo chiudono il discorso e nella ripresa arriva il bonus importante in chiave quarti di finale per Sexton e compagni, che però continuano a non essere convincenti come dovrebbero. Irlanda che non vuole lasciare spazio a dubbi dopo il ko con il Giappone e bastano 100 secondi a Rob ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Sudafrica - ci si gioca i quarti di finale : Mancano poco più di 24 ore a Shuzuoka prima che scendano in campo azzurri e Springboks nella sfida più attesa della pool B dei Mondiali. Realisticamente la partita che assegnerà il secondo posto del girone e, dunque, il secondo biglietto per i quarti di finale dietro la Nuova Zelanda. Favorito d’obbligo il Sudafrica, quinta forza del ranking mondiale, che però non si è fidata e in campo manderà il XV ideale. Rispetto alla bella vittoria con il ...

Rugby - Mondiali Georgia-Fiji 10-45. Gli oceanici dilagano nell’ultimo quarto di gara : Vittoria pesantissima nell’economia della Pool D della Coppa del Mondo di Rugby per le Fiji, che battono la Georgia con un sonoro 45-10 e si riportano in corsa per il terzo posto finale del raggruppamento, che vale il pass per la prossima edizione iridata. Gli oceanici dilagano nel finale, segnando quattro mete in un quarto d’ora. Nel primo tempo partono bene le Fiji, che vanno in meta al 19′ con Waisea Nayacalevu, mentre Ben ...