Rossi guarda al futuro e nel 2020 cambia capo tecnico

London Film Festival - da The Irishman a Il Traditore : 10 giorni di cinema per guardare già pRossimi Oscar : The Irishman, Jojo Rabbit, Le Mans ’66. E ancora A Beautiful Day in the Neighbourhood, The Aeronauts, The Two Popese The Peanut Butter Falcon. Sono solo estratti d’eccellenza – e futuri protagonisti ai prossimi Oscar – fra i 345 titoli che da oggi al 13 ottobre approderanno a Londra, che diventa per una decina di giorni la capitale del cinema mondiale, attutendo – se possibile – i tormenti pre-Brexit ai sudditi londinesi di Sua ...