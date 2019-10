Fonte : ilpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019), exdel, ha annunciato su Twitter che si candiderà come indipendente alle elezioni per il sindaco di Londra che si terranno il prossimo anno: gli altri candidati saranno il laburista Sadiq Khan,

ilpost : Rory Stewart, ex candidato alla leadership del Partito Conservatore britannico, si candiderà alle elezioni per il s… - miagmarsuren : RT @GabrieleCarrer: ?? Rory Stewart ha lasciato il Partito conservatore (ha annunciato che non si ricandiderà alla Camera) e si candida a si… - Affaritaliani : Brexit, Rory Stewart lascia i ToriesE si candida a sindaco di Londra -