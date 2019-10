Romeo | Renzi? Non li voleva | ma quei 60mila euro non me li ha mai restituiti

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Uno “sguardo ’favorevole” per il quale ”sono stato mal ripagato”. Alfredo, in un’intervista all’Adnkronos, parla del “favore” con il quale negli anni scorsi ha guardato al progetto politico di Matteo, contribuendo anche con un finanziamento alla Fondazione Big Bang.Secondo“i, ufficiali e dichiarati, alla sua fondazione sono stati la leva per tacciarmi di fedelissimoano, ma lo stesso, a Report nel 2013, dichiarò che se avesse saputo chesoldi provenivano da me, avrebbe detto di non accettarli. Potrei aggiungere che non sono stati, ma si sa: pecunia non olet. Certo che è strano che unano-anissimo come me, poi dovesse inseguire il papà del premier come qualche magistrato continua a suggerire, cercando ancora una volta di gettare ombre su ...

