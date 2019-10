Roma travolta dai rifiuti | Nicoletta Romanoff attacca | Questa città ormai fa

Fonte : blogo

(Di venerdì 4 ottobre 2019) 40enne ex di Gabriele Pasotti,noff, nel 2003 volto di Ricordati di Me per Gabriele Muccino, ha duramenteto l'amministrazione capitolina, visti iche imperversano in strada da tanto, troppo tempo. Instagram Storiesa cadenza quotidiana, per lanoff, tutte o quasi centrate sul degradono.“Noi non possiamo passare, perché il passeggino non ci passa. La situazione è, mi fa schifo, schifo, schifo.oramai fa schifo”, gridadai Parioli, quartiere 'bene' della Capitale, prima di trovare in un parco una nonna che ha deciso di pulire il prato, pur di far giocare il nipotino in totale sicurezza. "Grazie nonna!", le urla lanoff. "Grazie a nome di tutti i bambini di questo parco, adesso ti aiutiamo anche noi".dainoff: "fa schifo" ...

