Whirlpool - sciopero per la cessione del sito di Napoli : si fermano tutti gli stabilimenti italiani. A Roma manifestano oltre 1000 operai : tutti gli stabilimenti italiani di Whirlpool si fermano per protestare contro la cessione del sito di Napoli, dove sono impiegati 400 operai. Lo sciopero generale indetto da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil è “riuscito” dicono i sindacati mentre a Roma, per la manifestazione nazionale, sono arrivati oltre 1000 dipendenti della multinazionale degli elettrodomestici. Il corteo – partito da piazza della Repubblica e diretto al ...

Roma - sit-in Lega in Campidoglio. Salvini accolto da M5S con un mojito : «Questo non è il Papeete» : Alla manifestazione di Matteo Salvini, il Campidoglio ha risposto con un vassoio... di mojito. In cima alla scalinata dell'ingresso di Palazzo Senatorio il nuovo capo staff di Virginia Raggi,...

Le acque di Roma tra biodiversità e ricchezza della vita : Urban Nature è una manifestazione nazionale organizzata dal WWF Italia, in collaborazione tra gli altri con l’Associazione Nazionale dei Musei

Fassina rimasto ferito a sit-in a Roma : 21.48 Accertamenti in corso da parte della polizia di Stato sullo scontro fisico tra alcuni agenti e manifestanti avvenuto davanti alla sede di Roma Metropolitane, con il deputato di LeU Stefano Fassina finito in ospedale. Lo scontro avrebbe avuto inizio quando un collaboratore dell'assessore capitolino alle Partecipate ha cercato di entrare nel palazzo che ospita la società il cui ingresso è stato presidiato da una 50ina di lavoratori a ...

Infortunio Mkhitaryan - l’esito degli esami e i tempi di recupero del giocatore della Roma : Infortunio Mkhitaryan – Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto a controlli a Villa Stuart, in seguito al problema accusato domenica scorsa nella partita vinta contro il lecce. Gli esami svolti sull’armeno hanno evidenziato “una lesione tendinea dell’adduttore della gamba destra“, come riporta il sito ufficiale della Roma. Sempre la società giallorossa fa sapere che “I tempi di recupero sono stimati sulle tre ...

Indagine Qualità vita e servizi pubblici : Roma 12esima. Bordoni : Situazione sempre più preoccupante : Roma – Davide Bordoni, coordinatore Romano di Forza Italia: La giunta Raggi ha fallito sul trasporto pubblico, igiene urbana e raccolta dei rifiuti. Sono i dati della relazione sull’Indagine relativa alla Qualità della vita che, come ogni anno, fotografa lo stato della Capitale in cui il giudizio medio dei Romani non raggiunge la sufficienza dal 2014 e quest’anno addirittura peggiora: a pesare – si legge nella 12ª ...

Università Campus Bio-Medico di Roma e Pedevilla Spa inaugurano il nuovo ristorante universitario : RistorAzione. Nuova convivialità per nuovi traguardi. L’Università Campus Bio-Medico di Roma e Pedevilla Spa inaugurano il nuovo ristorante universitario all’insegna di salute, territorio e buone relazioni. Ripensato integralmente per garantire il miglioramento della funzionalità e dei servizi offerti, rispettando i criteri di sostenibilità ambientale e di massima efficienza. Gli studenti dell’Università del Campus Bio-Medico di Roma hanno ...

L’intervista a Ludovico Muzii - professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell’Università Sapienza di Roma : (DIRE) Roma, 30 set. – Piu’ grassi meno fertili. E’ proprio cosi’, sono infatti sempre piu’ numerose le evidenze dell’impatto negativo che sovrappeso e obesita’ possono avere sulla funzionalita’ riproduttiva e sulla risposta ai trattamenti di procreazione medicalmente assistita. Tale condizione causa minore capacita’ riproduttiva sia negli uomini sia nelle donne. Nel primo caso, accentuando ...

Napoli - Mattarella in visita alla Cappella Palatina prima del ritorno a Roma : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato Napoli poco dopo le 14 ripartendo verso Roma con un treno dalla stazione centrale. Il Capo dello Stato ha partecipato, stamani, al...

Sciopero per il clima : flash mob - sit-in e manifestazioni Da Milano a Roma : i cortei : Venerdì 27 la terza mobilitazione generale del movimento «Fridays for future». Non solo licei, anche le Università aderiscono all’appello degli attivisti guidati da Greta Thunberg

Turismo : per la prima volta a Roma il World Tourism Event - Salone dei siti e delle città patrimonio mondiale Unesco : Roma – Da oggi e fino al 28 settembre, Roma partecipa al World Tourism Event (WTE), il Salone dei siti e delle città Unesco, ospitato per la prima volta nella Capitale. Protagonisti dell’Evento organizzato a Palazzo Venezia, i tesori archeologici, artistici e culturali di oltre 120 siti Unesco provenienti da tutto il mondo, in un caleidoscopio di “cartoline internazionali” che si incontrano e si confrontano sulle policy per un Turismo ...

Taste of Roma 2019 ha chiuso ieri i battenti : tanti i riscontri positivi! : Ha chiuso ieri i battenti, domenica 22 settembre, Taste of Roma, l’evento organizzato da BEIT Events che ogni anno unisce il buon cibo all’amore per la condivisione. In linea con le edizioni precedenti le presenze registrate nei 4 giorni della manifestazione, nonostante una domenica di pioggia. Ma sono soprattutto i riscontri del pubblico e degli chef che confermano quanto sia nel cuore di tutti questo evento. tanti gli ospiti del mondo della ...

Il Roma – Scotto : “Ecco la situazione rinnovi per Mertens e Callejon” : Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha scritto un post sui social sulla questione rinnovi per Mertens e Callejon : “Il Napoli e Dries Mertens non hanno mai parlato di un rinnovo. L’attaccante sa che l’offerta di De Laurentiis non andrebbe oltre i 2 milioni, la metà dell’ingaggio attuale. Anche a Callejon, è stato offerto un ingaggio inferiore, José guadagna 3 milioni. Serve ancora tempo.” 20) Senegal PER ...

Macron in visita a Roma per un nuovo trattato del Quirinale (entro il 2020) : Con Mattarella e Conte il presidente francese potrebbe dare il nuovo calcio di inizio al lavoro per il documento al quale aveva già lavorato una commissione mista italo-francese di saggi fino al maggio del 2018. Prima del governo gialloverde